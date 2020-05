Aktuálně jsou povolené sportovní akce do stovky lidí. Amatérské běžecké závody, které se konají v řadě měst a obcí přes léto i na podzim, ale běžně mívají nikoliv desítky, ale právě stovky účastníků. Někteří organizátoři tomu závody přizpůsobují, jiní čekají na finální verzi všech opatření. Jak často podotýkají, situace se v posledních týdnech často mění.

Startovat po vlnách plánuje Michal Vavák, který vedle jiných závodů organizuje třeba Dačického dvanáctku. Ta se uskuteční 7. a 8. srpna. „Máme připravené záložní varianty, dvanáctka určitě bude,“ uklidnil příznivce městského závodu.

Plánuje tak připravit například tři vlny po stovce účastníků, které odliší podle toho, na jakou rychlost se cítí: první budou nejrychlejší běžci, kteří trasu mají v plánu zdolat pod hodinu; poté střed a nakonec běžci, kteří si trať užívají a na stopky příliš nehledí.

„Ale je také možné, že za dva měsíce budou závody povolené i pro 300 lidí, například. V takovém případě bychom závod připravili pro maximální počet lidí a startovalo by se najednou,“ uvedl Michal Vavák.

Variant je tedy více a čeká se, jak rozhodne vláda. Stejně se tak plánuje uspořádat 7. června Welas triatlon. Ten se vejde do stovky účastníků, konat se bude u Velkého rybníka.

Na fáze bude startovat i Zručský májový běh. Ten se původně měl konat 23. května, nakonec se ale odehraje hned v několika dnech – od 20. do 24. května. „Udělali jsme čtyři rozeběhy lidového běhu, v sobotu dětské závody a v neděli se bude konat hlavní závod, abychom se vešli i s rezervami do sto lidí,“ uvedl ředitel závodu Petr Dubják.

Závod má navíc charitativní podtext, letos výtěžek z charity pomůže mladému chlapci, který trpí autismem. Ředitel závodu podotýká, že takové změny nebyly náročné ani tak finančně, jako organizačně: „Je to náročnější z hlediska času, ale nutno dodat, že tam bude méně stresu. Nebude totiž nutné odběhnout závod, vyhlásit pořadí bloku závodníků, rychle udělat diplomy a podobně. Na to bude více času."

Změna přichází ale i v samotné registraci. „Letos jsme to udělali tak, že se lidé nebudou registrovat až na místě, ale dopředu. Registrace bude končit pět dní dopředu, tím to bude jednodušší, nezbydou žádná čísla, vše se naplánuje a rozdělí,“ podotkl.

Má to ale svoji stinnou stránku: na poslední chvíli se na místě registruje až třetina běžců. „Asi se to projeví na účasti, že taková nebude. Letos ale účast moc hecovat nechceme, abychom splnili opatření,“ podotkl.

Organizátorům závodů se ale nechtělo do nouzového řešení v podobě virtuálních závodů. Je řada takových utkání, kdy si lidé zaběhnou závodní trasu ve svém volném čase a organizátorům potom zašlou snímek obrazovky s časem, mapou a výsledkem z běžecké aplikace.

„Pro nás je závod sportovní happening, přijdou známí, kamarádí, dáme si pivo, promluvíme si. Virtuální závod se mi moc nelíbí,“ uvedl Michal Vavák. Dačického 12 vyhlásila podle jeho slov výzvu, kdy si lidé mohli virtuálně zaběhnout trasu a pak se mělo losovat o startovné zdarma. „Moc se to neujalo. Jsme ale za takovou zpětnou vazbu rádi, lidé to vidí stejně jako my. Nejsme vyznavači virtuálních závodů,“ podotkl Michal Vavák.