Déšť proměnil trať v Kutné Hoře v jedno velké bahniště, takže jízdu většinou vystřídal běh s kolem na ramenou. Řadě bikerů se podmínky úvodního závodu Českého poháru v cross country na horských kolech vůbec nelíbily a dokonce se uvažovalo o tom, že závod bude zrušen.

V blátivém závodě v Kutné Hoře si všichni bikeři sáhli na dno svých sil. | Foto: Pavel Křikava

Ovšem na podnicích kategorie UCI o tom rozhoduje hlavní rozhodčí, a ten ohlásil, že se závod uskuteční. Strašně náročné to bylo hlavně pro mládež. V hlavních kategoriích se s tunami bláta nejlépe vypořádali Jana Czeczinkarová (Berria Vittoria Factory Team) a slovenský mistr v barvách Expres CZ-Tufo Team Kolín Matej Ulík.

Věřím, že se naši bikeři probojují na šampionáty, říká šéf kolínského týmu

Czeczinkarová vyhrála v sobotu stylem start-cíl. Jako zdatné krosařce bahno zase tak nevadilo. Hned po prvním výběhu se dostala do čela, a tak to zůstalo až do cíle, kterým projela s náskokem 1:17 před Terezou Tvarůžkovou (Expres CZ-Tufo Team Kolín). Třetí byla někdejší běžkyně na lyžích a terénní triatlonistka Helena Karásková Erbenová (Czech MultiSport Coaching). Ale už nabrala ztrátu téměř osmi minut.

Byl to spíš cyklokros

V blátivém závodě v Kutné Hoře si všichni bikeři sáhli na dno svých sil.Zdroj: Pavel Křikava„Vítězství jsem nečekala, ale vzhledem k tomu, že jsem jela doma, tak z toho mám velikou radost. Dnes se běhalo snad osmdesát procent trati. Sjezdy jsem zvládala bez problémů, výběhy s kolem na ramenou,“ vykládala vítězka.

Závod pojala spíš cyklokrosově a ve výbězích nejvíc získávala. „Byl to spíš o tom, kdo víc vydrží. Bylo to o vůli a hodně silový. Kolo totiž rázem mělo místo deseti snad dvacet kilo a na zádech to bylo znát,“ zmínila Czeczinkarová.

Biker Kulhavý našel nový impulz: Přeučuju se na triatlonistu, běhání je oříšek

Podobně si vedl i Slovák Matej Ulík. I on se hned po prvním výběhu osamostatnil na čele a soupeřům nedal šanci, aby ho ohrozili. Náskok si postupně navyšoval a v cíli byl o téměř dvě minuty dřív než Polák Krzystof Lukasyk. Třetí skončil Němec Alex Bregenzer, jeho odstup byl již ale pětiminutový.

„Všechno mi hrálo do karet. Podařilo se mi dobře odstartovat. Zdálo se mi, že na to mám, a tak jsem za to vzal. Měl jsem přehled, věděl jsem, že vedu o minutu, a tak jsem si to již jen hlídal, abych nic nepokazil. Řekl bych, že to bylo hodně o hlavě. Musím poděkovat za spolupráci celému týmu,“ líčil Ulík.

V blátivém závodě v Kutné Hoře si všichni bikeři sáhli na dno svých sil.Zdroj: Pavel Křikava