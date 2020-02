Když se zhruba minutu před koncem blýskl „Jordanovskou“ donáškou domácí basketbalista Petr Benda, bylo hotovo – 80:69. Na výsledku, který z Nymburka udělal s dvanácti výhrami a dvěma porážkami nejlepší tým základních skupin, už nic nezměnila ani trojka Graye. Díky výhře o dvanáct bodů 84:72 získali basketbalisté českého mužstva nejen právo startu proti jednomu ze čtvrtých celků, ale také výhodu domácího prostředí pro případné čtvrtfinále.

„Zrovna jsem si vzpomněl na náš předchozí zápas, ve kterém jsme nebyli tolik agresivní. To se nám tak trochu i vymstilo. Teď to také nebylo úplně nejlepší, ale vyhráli jsme, a to je nejdůležitější. Takové vítězství vám před play off zvedne sebevědomí. Ano, obroučka byla v první čtvrtině pořádně velká,“ komentoval utkání nymburský borec Deishuan Booker, který se stal s pětadvaceti body nejlepším střelcem zápasu. „Já na konci nehrál. Nezáleží na tom, proti komu budeme hrát v dalším kole, v žádného soupeře nedoufám, nebo tak něco. Naše práce je být připraveni na kohokoli,“ radoval se z vítězství i prvního místa ve skupině nymburský střelec utkání.