Seriál zážitkových přírodních běhů Trail Running Cupu servíruje tentokrát Brdský půlmaraton. V sobotu 27. května se vyráží z Kytína. „Loni jsme se dostali víc na cesty, než bychom chtěli, takže jsme hledali dál a zamířili víc do terénu,“ uvedl ředitel seriálu Martin Dvořák.

Půlmaraton vede půvabnými brdskými zákoutími. | Foto: Trail Running Cup

Z parčíku v Kytíně se poběží vzhůru mezi poli k lesu. Tam rovně až ke chvilkovému připojení na modrou turistickou trasu u Voznice. Z ní pak stále lesem až ke Knížecím Studánkám, po cestě Bekovce na Hřebeny, z níž to začne padat až oproti loňsku později Bezovkou a pak cikcak vedle ní.

Oběhnou se Hořejší Křemeny (464 metrů) a pod Točnou (505 m) se běžci vrátí opačným směrem do úvodní pasáže. Podporu jim budou na půvabných trailech zajišťovat tři bufety. Přesná délka je 21,17 km a převýšení činí 419 metrů. Na hřebenové cestě je nejvyšší bod 570 metrů.

Lákavá odměna v cíli

Loni tu vyhrál triatlonista Martin Berka a Ivana Kopková a o rok dřív Ondřej Fejfar a Julia Šimáčková, svěřenci trenérky Grohové, dnes už manželé. „Líbilo se mi to a až mě překvapilo, jak to bylo rychlý a tím náročný,“ říkal Ondřej.

Najde se podobně zdatný pár, který by se vydal v jejich stopách? Pokud by přijeli Gerychovi, kteří bydlí nedaleko a už poblíž ovládli nejstarší český maraton Praha-Dobříš, který vede zčásti po stejné trase, nebylo by patrně vůbec co řešit.

Doprovodná a stejně zábavná devítka - pokud byste si náhodou na celu porci někdo netroufl - v části přes přírodní park Hřebeny pro všechny vystoupá 158 metrů. Dětské překážkové běhy startují v 11.30, dospěláci vyrážejí na obě tratě v pravé poledne. Každý účastník získá (v cíli) parádní medaili, (včas přihlášení) personifikované startovní číslo a při prezentaci navrch funkční čelenku.