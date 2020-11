Brunclík si doma vytvořil vlastní posilovnu a během složité koronavirové pandemie se připravuje sám. „V rámci možností makám doma venku. Měl jsem mít zápas, který se mi několikrát odložil nebo změnil soupeř. Nyní vyhlížím souboj dvanáctého prosince,“ prozradil Bruno.

Mělo by jít o souboj na MMAsters League s českým borcem. „Čekám, až budeme moct trénovat i v tělocvičně. Vše záleží na různých výjimkách,“ řekl Brunclík, který stejně jako ostatní, musí zvládnout složitou přípravu na bitvu, o které ani neví, zda bude: „Kontakt se soupeřem aktuálně v tréninku nelze nijak nahradit. Člověk se musí přizpůsobit tomu, co má. Příprava má vždy tři fáze. Technickou, silovou a čím více se blíží zápas, maká zápasník na fyzičce a rychlosti. Načasování formy není v dnešní jednoduché, ale nedá se nic dělat. Mají to tak všichni.“

Několik organizací uspořádalo MMA galavečer bez diváků. Jak se na tuto variantu dívá Brunclík? „MMA je sport pro diváky a atmosféra je nenahraditelná. Je to něco neskutečného. Na druhou stranu nyní jsou nějaké podmínky a beru to tak, že se alespoň může zápasit, ačkoliv jsou fanoušci jen u televizí,“ odpověděl Kutnohorák.