Stovka sportovních nadějí ze středních Čech se chystá na zimní Olympiádu dětí a mládeže, již od neděle do pátku příštího týdne hostí Karlovarský kraj. Středočeští reprezentanti budou usilovat o úspěch nejen v zimních sportech, ale i v dalších disciplínách.

Mladí sportovci ze středních Čech se chystají na zimní Olympiádu dětí a mládeže. | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Těší je, že do programu bylo zařazeno i karate – právě to je sport, od něhož očekávají cenné kovy i body do hodnocení krajů. Každý se počítá, jestliže by si výprava nechtěla pohoršit proti posledním zimním hrám, jež se konaly v roce 2018 v Pardubickém kraji. Tehdy kraj skončil v celkovém pořadí na čtvrté příčce, připomněla vedoucí výpravy Lenka Škopová historicky nejlepší umístění se ziskem 12 zlatých medailí, k nimž přibylo ještě osm stříbrných a čtyři bronzy.