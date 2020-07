Již po osmnácté se uskutečnil turnaj dvojic Čáslavská pata. Bohužel z důvodu nepřízně počasí se akce musela poprvé ve své historii přesunout do haly místního Sokola Čáslav.

Vítězové Čáslavské paty 2020 Michal Němec a Adam Nastoupil. | Foto: Peter Rackovský

Turnaje se zúčastnilo celkem třináct týmů, které byly rozděleny do třech základních skupin. Do vyřazovací části postoupilo sedm nejlepších družstev. Osmičku pak doplnil vítěz osmifinále, který vzešel ze zápasu v pořadí třetích týmů základních skupin B a C.