„Po domluvě s Městem Čáslav jsme závod odložili na leden. Rizika byla zbytečně velká. Řekli jsme si, že to necháme přeložit. Nechceme nic pokoušet. Jiná města sice závod povolila, i my jsme měli výjimku, ale zkrátka nechceme dráždit hada bosou nohou,“ prozradil ředitel závodu Ivan Sova.

Se změnou termínu neměli organizátoři moc na výběr. „Volných termínů v mezinárodním kalendáři moc není,“ upozornil Sova a pokračoval: „Závod se pojede čtrnáct dní před mistrovstvím světa. Má to logiku i vzhledem k přípravě na vrcholnou akci. Datum bylo zvoleno vhodně.“

Nejen pro organizátory čáslavského cyklokrosu je pořádání závodu v roce 2020 oříšek. Do poslední chvíle nemohou vědět, jak situace dopadne. Ivan Sova situaci neustále sledoval: „V létě to vypadalo, že by nemuselo být nic překážkou. Pak přišel podzim, odjely se dva závody, po nichž už se rušila jedna akce za druhou. Nebylo to vůbec příjemné. Do poslední chvíle jsme nevěděli, co se bude dít. I když přijde od čtvrtka určitě rozvolnění, tak jsme nemohli dál čekat. Stát se může cokoliv.“

V kategorii C2 mohou do Čáslavi dorazit i zajímavá jména z Evropy. „V celé Evropě se jede jen jeden závod v Belgii. Poslední možnost udržet se v závodním rytmu budou mít všichni okolo – Němci, Poláci, Slováci nebo Rakušané. Mohli by přijet i Francouzi. Je to stále otevřené. Finančně na tom nejsme tak, že bychom si mohli někoho pozvat a zaplatit mu startovné,“ přiznal Sova.

Co se týká domácích závodníků, česká špička by měla dorazit celá, včetně reprezentace. Jestli bude čáslavský závod i s diváky, bude záležet na rozhodnutí vlády. „Chtěli bychom fanoušky. Viděli jsme několik závodů bez nich a je to tristní,“ mrzí Sovu.