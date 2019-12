Pouhých 7 bodů dělilo Čáslav, která byla první v průběžném hodnocení po 5. kole, od pardubického soupeře. I to bylo hnacím motorem pro čáslavské judisty v sobotních závodech, kterých se zúčastnilo 318 závodníků z 37 oddílů.

Po sečtení bodů vyšla z tohoto kola vítězně Čáslav shodně s oddílem z Chlumce nad Cidlinou. Všichni závodníci pak netrpělivě očekávali celkové shrnutí letošního ročníku, kterého se ujal hlavní rozhodčí Ivan Martinec po vyhlášení medailových příček ve všech váhových a věkových kategorií.

Na 5. místě skončil oddíl z Nového Bydžova s 98 body, na 4. místě se 117 body se umístil Sokol Hradec Králové, bronzovou příčku obsadil Judoklub Pardubice se 164 body, stříbro zaslouženě patří oddílu z Chlumce nad Cidlinou (175 bodů) a zlato vybojoval v tomto ročníku oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav se 185 body. Euforie z teprve druhého celkového vítězství byla neskutečná.

První vítězství zaznamenal tento "mladý" oddíl v roce 2013, již po 3 letech od svého vzniku, který se datuje k září roku 2010. Hodiny a hodiny tréninkové přípravy museli spolykat svěřenci tohoto oddílu, ale vyplatilo se. Ředitel soutěže Josef Musil zmínil při předání ocenění, že přestože se jedná o oddíl s krátkou historií, musí ocenit jeho agresivitu a ambice.

Poté, co trenér Horský se svými kolegy převzal ocenění, se širokým úsměvem poděkoval svěřencům za jejich přístup. Malým i velkým závodníkům kladl na srdce, že nesmí "usnout na vavřínech", neboť od vítězství v roce 2013 uplynulo dlouhých 6 let a tudíž je stále co zlepšovat.

Výsledky 6. kola Polabské ligy

Mláďata U9:

do 23,4 kg - 2. místo Jáchym Šmíd, do 26,7 kg - 3. místo Jaromír Paula, do 30,6 kg - 4. místo Miroslav Zikmunda, do 42,6 kg - 3. místo Ondřej Lebeda

Mláďata chlapci U11:

do 27 kg - 3. místo Jakub Nováček, do 30 kg - 3. místo Václav Lhotský

Mláďata dívky U11:

do 30 kg - 1. místo Anna Horská

Mladší žáci U13:

do 42 kg - 2. místo Felipe Huber, 3. místo Lukáš Veselý, do 55 kg - 3. místo Michal Malina, do 60 kg - 3. místo Lukáš Chudomel, do 66 kg - 3. místo Jakub Váňa

Mladší žákyně U13:

do 40 kg - 2. místo Johana Pilcová, do 48 kg - 3. místo Anna Vodrážková

Starší žáci U15:

do 38 kg - 2. místo Oliver Huber, do 55 kg - 1. místo Šimon Radimský, 2. místo Rudolf Špačinský, do 73 kg - 2. místo Filip Cimburek, nad 73 kg - 2. místo Milan Dlouhý

Kateřina Dlouhá