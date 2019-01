Kutnohorsko – Anketa Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory za rok 2018 zná své nominované sportovce, které dala dohromady okresní buňka České unie sportu. Vyhlášení se uskuteční v Tylově divadle ve středu 13. února od 18 hodin. O vítězích těchto kategorií rozhodne odborná komise.

Nejúspěšnější sportovec roku 2015 v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Irena Blahníková

Jednotlivci do 12 let

Anna Náhlovská

Fit Art Aerobic& Dance Kutná Hora

Bronzová medaile na celorepublikových nominačních závodech Mistry s mistry, postup na MČR ve II. výkonnostní třídě (dále jen VT) České gymnastické federace, kde získala také bronz. Členkou fitness týmu 5SOS, který byl velmi úspěšný.

Natálie Hrabalová Fit studio JB Kutná Hora

Gymnastické závody Fitness Freestyle: 1. místo na MČR v Litoměřicích a další zlatá a bronzová medaile z republikových závodů. Další medaile z nižších závodů ve fitness Freestyle, sportovního aerobiku a soutěží Master Classe.

Zuzana Zdychyncová

Fit studio JB Kutná Hora

Gymnastické závody Fitness Freestyle: 3. místo na MČR v Litoměřicích a další 4 zlaté a jedna bronzová medaile z republikových závodů (podzimní závody vyhrála všechny). Další medaile z nižších závodů ve fitness Freestyle, sportovního aerobiku a soutěží Master Classe.

Sebastien Macháček

Kick Box Club Kutná Hora

Disciplína lightcontact: 2. místo - Světový pohár, Budapešť, Maďarsko, 1. místo – German open, Mnichov, Německo, 1. místo – Czech open, Praha, ČR, 1. místo – Mistrovství ČR, Praha, ČR, 1. místo – Národní pohár, Lovosice, ČR, 1. místo – Advent cup, Praha, ČR.

Disciplína pointfighting: 1. místo – Mistrovství ČR, Praha, ČR, 1. místo – Národní pohár, Lovosice, ČR, 1. místo – Advent cup, Praha, ČR, 1. místo – Prague open, Praha, ČR, 3. místo – Slovak open, Bratislava, Slovensko.

Disciplína kicklight: 1. místo – Národní pohár, Lovosice, ČR, 1. místo – Advent cup, Praha, ČR, 3. místo – Mistrovství ČR, Praha, ČR.

Člen Sportovního centra mládeže. V roce 2018 nastoupil i k zápasům v boxu, jiu-jitsu a grapplingu

Celkem v roce 2018 absolvoval napřič bojovými sporty 82 zápasů z nichž 71 vyhrál.

Jednotlivci do 18 let

Lucie Dandová

Fit Art Aerobic& Dance Kutná Hora

Dvě stříbrné a dvě bronzové medaile z celorepublikových nominačních závodů Mistry s mistry

Postup na MČR ve II. VT, kde vybojovala zlato a stala se mistryní republiky ve II. VT české gymnastické federace (dále jen ČGF). Také členkou úspěšné dvojice s Adélou Němcovou, která závodila na závodech FISAF II. VT.

Adéla Němcová

Fit Art Aerobic& Dance Kutná Hora

4. místo a zlato na celorepublikových nominačních závodech Mistry s mistry. Postup na MČR ve II. VT ČGF, kde skončila na hezkém 6. místě. Také členka úspěšné dvojice s Luckou Dandovou.

Eliška Pěgřímková

Fit studio JB Kutná Hora

Gymnastické závody Fitness Freestyle: sólová sestava: 1. místo na MČR v Litoměřicích a další 2 stříbrné medaile z republikových závodů. Další medailová umístění – zlatá, stříbrná i bronzová vyhrála na republikových závodech ve dvojici s Kateřinou Trousilovou.

Klára Skalníková

Fit studio JB Kutná Hora

Gymnastické závody Fitness Freestyle: sólová sestava: 2. místo na MČR v Litoměřicích a další 2 zlaté medaile z republikových závodů. Další medailová umístění – zlatá, vyhrála na republikových závodech ve dvojici s Terezou Hoskovcovou.

Anna Jelínková

KTM-twirl team Kutná Hora

4. místo - Mistrovství ČR v twirlingu Karlovy Vary, 1. místo - O pohár ze zámku Kolín, 2. místo - Liberecký pohár v twirlingu, 4. místo - Národní twirlingový pohár Dvůr Králové nad Labem - finále TOP 6 a získaný postup na nejprestižnější soutěž v ČR Mistrovství České republiky v twirlingu (leden 2019)

2. místo - Kolínský twirlinový pohár. Další dvě zlata (Národní twirlinový pohár Dvůr Králové n/L, O pohár ze zámku Kolín) a jedno stříbro (Kolínský twirlingový pohár) v rytmickém tanečním duu s Adélou Syrovou.

Natálie Brichová

SK Sršni Kutná Hora

Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR, 1. místo - Rychlobruslení - 111 m - super sprint - Mladší dívky, 1. místo - Rychlobruslení - 333 m - Mladší dívky, 1. místo - Rychlobruslení - 500 m - Mladší dívky, 1. místo - Rychlobruslení - štafeta 16 kol – Dívky. Hokej: Nominace do reprezentace ČR žen U16.

Dospělí

Jakub Vrbenský

STG Kutná Hora a Olympia Spartan Training KH

1. místo v kategorii Age Group (3 krát) a kategorii OPEN (1 krát), 1. místo Spartan Race Sprint (Kutná Hora a Lipno nad Vltavou), 1 krát Super (Kouty nad Desnou) a 1 krát Beast (Lipno nad Vltavou). 5. místo v kategorii Age Group na Mistrovství Evropy v Morzine ve Francii. 3. místo v kategorii 1979-2000 v Pardubicích (Gladiator Race).

Michal Pavlík

Olympia Spartan Training Kutná Hora

Vítěz MS Trifecta 2018 ve Spartě ve věkové kategorii 25-29 let, 5x 1. místo v závodech Spartan Race kategorie Age Group 25-29 let (Kutná Hora, Donovaly, 3x Sparta), 2. místo v závodech Spartan Race kategorie Age Group 25-29 let (Kouty n. D.), 10. místo v elitní kategorii Spartan Race (Várgesztes)

6x TOP 20 v elitní kategorii Spartan Race.

Martina Fabiánová

Olympia Spartan Training Kutná Hora

Vítězka MS Trifecta 2018 ve Spartě ve věkové kategorii 25-29 let, vítězka ME 2018 v Morzine ve věkové kategorii 25-29 let, vítězka elitní kategorie Spartan Super na Lipně, 2x 2. místo elitní kategorie Spartan Race (Bytom, Donovaly), 4x 3. místo elitní kategorie Spartan Race (Oberndorf, Lipno, 2x Miskolc), v každém závodě elitní kategorie v TOP 10.

Tomáš Laube

Kick Box Club Kutná Hora

1. místo – German open, Mnichov, Německo – disciplína K1, 1. místo – Mistrovství ČR, Praha, ČR – disciplína lowkick, v roce 2018 absolvoval svůj první profesionální zápas v K1, který vyhrál na K.O.

Trenér roku

Josef Šebeň

Fit Art Aerobic& Dance Kutná Hora

Pan Josef Šebeň se gymnastice věnuje mnoho let, trénink a jeho lásku ke gymnastice poznalo několik generací. Myslím, že ocenění by si za ta léta práce zasloužil, podílí se na sportovním úspěchu nejen našich závodníků.

Kristýna Ronovská

KTM-twirl team Kutná Hora

Trenérka úspěšného twirlingového týmu KTM-twirl team Kutná Hora, působí v Domě dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře jako pedagog, kde mimo jiné pořádá sportovní tábory pro děti a vede většinu tanečních kroužků. Největším týmovým úspěchem v roce 2018 byla účast na Mistrovství Evropy v halových disciplínách v chorvatské Poreči. Pod vedením Kristýny se děvčata zařadila mezi Českou národní reprezentaci. Na ME se děvčata nominovala z 2. místa, které vybojovala na Mistrovství České republiky v Mohelnici – disciplína show corps (hůlka + rekvizity). Mezi další trenérské úspěchy patří zlato a stříbro z Národního twirlingového poháru a stříbro z Kolínského twirlingového pohár

Vít Šnajdr

TJ SPARTA Kutná Hora

Tým vyhrál na jaře všechny zápasy v SRL. Celkově v ní zvítězil a postoupil do 2. ligy, v ní si vedl v podzimní části nad očekávání. Do 6. kola soutěž dokonce vedl a nakonec přezimuje – coby nováček - v průběžné tabulce na výborném 4. místě.

Týmy do 12 let

Lucie Kloosová a Kateřina Krupičková

Fit Art Aerobic& Dance Kutná Hora

Zlatá, dvě stříbrné a bronzová medaile z celorepublikových nominačních závodů Mistry s mistry Postup na MČR II. VT ČGF.

Tým mladších závodnic Fitness Freestyle

Adéla Bartůńková, Natálie Hrabalová, Alžběta Křídová, Emílie Šindelářová, Ema Urbanová, Zuzana Zdychyncová

Fit studio JB Kutná Hora

Naše medailově nejúspěšnější věková kategorie. Na republikových závodech Fitness freestyle vyhrály dohromady 10 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí. Čtyři závodnice vyhrály další medaile ze soutěží Master Classe.

Tým 5SOS

Fit Art Aerobic& Dance Kutná Hora

Dvě 4. místa a dvě bronzové medaile na celorepublikových nominačních závodech Mistry s mistry.

Postup na MČR ve II. VT ČGF, kde tým získal bronzové medaile. Na závodech FISAF ve II. VT vybojoval stříbro. Na závodech Bohemia Aerobic tour bronz.

Mini Scarlett Kutná Hora

Scarlett Kutná Hora

Vystupují na různých kulturních, společenských a sportovních akcí a účastní se různých soutěží: Mezinárodní soutěž Mia festival Chrudim – 3. místo, Mia festival Říčany u Prahy - 2. místo, Mia festival Praha - 2. místo, Mia festival finále Praha Lucerna – 3. místo, Soutěž TMD Cup 2018 v Hradci Králové – 1. místo.

Baby Scarlett Kutná Hora

Scarlett Kutná Hora

Vystupují na různých kulturních, společenských a sportovních akcí a účastní se různých soutěží: Mezinárodní soutěž Mia festival Chrudim – 1. místo, Mia festival Říčany u Prahy – 2. místo, Mia festival Praha 2. místo, Vánoční Mia festival Praha – 2. místo. Soutěž TMD Cup 2018 v Hradci Králové – 2. místo.

Lady Scarlett Kutná Hora

Scarlett Kutná Hora

Svým vystoupením otevírají plesy, kulturní, společenské a sportovní akce, účastní se různých festivalů např. Kmochův Kolín a různých soutěží: Mezinárodní soutěž Mia festival Chrudim – 2.místo, Mia festival Říčany u Prahy – 2. místo, Mia festival Praha 1. místo, Finále Mia festival v Praze v Lucerně – 2. místo, soutěž Havlíčkův Brod – O havlíčkobrodské srdce 2018 – 3. místo, soutěž Majorettes Chodov 2018 – 3. místo, soutěž TMD Cup 2018 v Hradci Králové – 2. místo.

Týmy do 18 let

Adéla Němcová a Lucie Dandová

Fit Art Aerobic& Dance Kutná Hora

Zlatá, stříbrná a dvakrát bronzová medaile na celorepublikových závodech FISAF II. VT.

Barbora Abrahámová - Jan Spáčil

TŠ Novákovi Kutná Hora z.s. - taneční sport

Ze základní taneční třídy "D" se během roku 2018 díky svým výsledkům probojovali do taneční třídy "B" v tancích standardních což je 2. nejvyšší taneční třída v kategorii Juniorů. V roce 2018 startovali celkem 55x na soutěžích sportovního tance a to jak v kategorii tanců standardních, tak v kategorii latinskoamerických tanců. Z toho se 18x umístili na stupních vítězů. Největším jejich úspěchem byla soutěž v Kamenici u Prahy, kde zvítězili v kategorii standardních i latinskoamerických tanců.

Veronika Nováková - Patrik Dobruský

TŠ Novákovi Kutná Hora z.s. - Cool Dance Praha

Finalisté mezinárodní soutěže WDSF OPEN Ústí nad Labem - latinskoamerické tance. Semifinalisté mezinárodní soutěže WDSF OPEN v Trenčíně - latinskoamerické tance. Několikanásobní finalisté a semifinalisté Taneční ligy ČR v kategorii Mládež. Čtvrtý nejlepší český taneční pár na prestižní mezinárodní soutěži WDSF OPEN Vienna - Rakousko v kategorii Mládež. V současné době je na 10. místě RankListu ČR Českého svazu tanečního sportu v kategorii latinskoamerických tanců kat. Mládež a na 15. místě v kombinaci deseti tanců kat. Mládež. Těmito výsledky si tento taneční pár zajistil start na Mistrovství ČR v tanečním sportu.

KTM-twirl team Kutná Hora

2. místo Mistrovství České republiky Mohelnice – show corp junior, děvčata získala nominaci na Mistrovství Evropy v Chorvatsku - účast na Mistrovství Evropy v chorvatské Poreči. 1. místo Národní twirlingový pohár Dvůr Králové n/L – povinný twirlingový tým senior, 2. místo Národní twirlingový pohár Dvůr Králové n/L – taneční twirlingový tým junior, 2. místo Kolínský twirlinový pohár – taneční twirlingový tým junior. Plno dalších medailových twirlingových úspěchů v sólech a duích na celorepublikových soutěžích pořádaných Svazem mažoretek a twirlingu ČR.

Scarlett Kutná Hora

Scarlett Kutná Hora

Děvčata svým vystoupením otevírají plesy, společenské, sportovní a kulturní akce např. vystoupení pro Senát ČR, zahájení Olympijských her kutnohorských škol. Účastní se různých festivalů (např. Kmochův Kolín) a soutěží: Mezinárodní soutěž Mia festival Chrudim – 1. místo, Mia festival Říčany u Prahy - 1. místo, Mia festival Praha - 1. místo, Finále Mia festival v Praze v Lucerně - 2. místo a cena za nejlepší choreografii, Vánoční Mia festival Praha – 2. místo, Kvalifikace na MČR v Chotěboři – 2. místo

Soutěž Juniorská hůlka Chotěboř – 1. místo.

Týmy dospělí

Barbora Nováková - Tomáš Kalous

TŠ Novákovi Kutná Hora z.s. - MZ Dance Team Praha

čtvrtfinalisté mezinárodních tanečních soutěží WDSF INTERNATIONAL OPEN - latinskoamerické tance - Kistelek - Hungary, Jelenia Gora - Poland, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem. Finalisté a několikanásobní semifinalisté Taneční ligy ČR v kategorii Dospělí. 2. nejlepší český taneční pár na největší světové taneční soutěži WDSF GrandSlam Stuttgart - Germany - v kategorii Rising Star

V současné době je na 21. místě RankListu ČR Českého svazu tanečního sportu v kategorii latinskoamerických tanců kat. Dospělí. Těmito výsledky si tento taneční pár zajistil start na Mistrovství ČR v tanečním sportu.

TJ SPARTA Kutná Hora – házená

Jarní část 2018 Společné regionální ligy odehrál tým bez ztráty bodu. V soutěži zvítězil a postoupil do 2. ligy. Zde si v podzimní části 2018 vedl v roli nováčka nad očekávání, do 6. kola dokonce soutěž vedl a nakonec přezimuje v průběžné tabulce na 4. místě s bilancí 6 vítězství, 1 remízy a 3 porážek. V Českém poháru vyřadil druholigový Havlíčkův Brod a následně vypadl s prvoligovým Náchodem.

Cena starosty

Libor Vencl

Eleven Mercedes-Benz Mitas team

Cyklistika : enduroserie Dolní Morávka 1. místo, olympijské crosscontry v českém poháru celkové 7. místo na MČR 4. místo. Pražský pohár tři 1 místa jedno 2. místo dvě 4. místa - celkové pořadí 2. místo. Maraton 30-40 km v kategorii 14 - 17 let Kolo pro život Vysočina Aréna Tour České spořitelny 3. místo - celkové místo v seriálu KPŽ 7. MÍSTO. Maraton 68 km v kategorii 17 let a mladší 11. místo. Mitas Gočárovi schody Hradec Králové celkové 6. místo ve všech kategoriích a 1. místo v kategorii. Nova Cup Mikulov na 25 km celkové 5. místo v kategorii 1. místo.

OCR běh - Gladiator race Winter pevnost Josefov 3. místo, Holice 10. místo, Josefov 1. místo, Praha 4. místo, Taxis Pardubice 8. místo, OCR běh - KH Challenge 1. místo, reprezentace ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora ve sportovních akcích.

Tomáš Tvrdík

SWEEP OCRA CZ ELITE TEAM

1. místo Spartan Stadium Race, Paříž, Stade de France, hlavní kategorie ELITE (absolutní pořadí), 3. místo Spartan Race Sprint, Kutná Hora, hlavní kategorie ELITE (absolutní pořadí), 3. místo Mistrovství ČR v OCR, Harrachov, hlavní kategorie ELITE (absolutní pořadí), 2x 2. a 1x 1. místo v rámci Spartan Race Triffecta weekend, Lipno n. Vltavou, hlavní kategorie ELITE (absolutní pořadí), 3. místo Celkové pořadí českého poháru v OCR za rok 2018, kategorie ELITE (absolutní pořadí), 9. místo Mistrovství světa Spartan Triffecta weekend, Řecko - Sparta, hlavní kategorie ELITE (absolutní pořadí), a další medailová umístění na závodech po celé ČR: Predator race, Gladiator race, Heroes race, Wilsonka race atd.

Martina Kopecká

Škola Taekwondo ITF Silla z.s.

Mistrovství Evropy – duben, Estonsko: Individuální 3. místo – technické sestavy (III. Dan), 3. místo – sportovní boj (-57 kg). Týmové 1. místo – speciální techniky (tým žen), 2. místo – sebeobrana, 2. místo – technické sestavy (tým žen), 3. místo – sportovní boj (tým žen).

Mistrovství ČR – listopad: 1. místo – technické sestavy (III. Dan), 1. místo – sportovní boj (-57 kg).

Czech open – březen: 1. místo – technické sestavy (III. Dan), 2. místo – sportovní boj (-63 kg), 3. místo – speciální techniky.

Slo Open – říjen, Slovinsko: 1. místo – technické sestavy (III. Dan), 2. místo – sportovní boj (-57 kg).

Slovak open (kickbox) – únor, Slovensko: 1. místo - LIGHTCONTACT Ženy (-55 kg), 2. místo - POINTS FIGHTING Ženy (-55 kg).

Handicapovaní - Týmy

SK Barbora K. H.

26. ročník republikového turnaje ve Dvoře Králové n. L. (ČHSO – české hnutí speciálních olympiád) 16. 11. - 18. 11. 2018.

Handicapovaní - Jednotlivci

Torák Martin

1. místo - dvouhra muži nad 30 let.

Beran Pavel

1. místo - dvouhra muži nad 30 let.

Torák Martin, Beran Pavel

3. místo - čtyřhra muži nad 30 let.

Turský Ladislav

4. místo – unified.