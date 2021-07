Na hřišti by v českém dresu neměli chybět velcí talenti českého basketbalu - například bratři Adam a Ondřej Hustákové, oba hráči ligového Basket Brno, nebo Matěj Žejdl, který sbírá zkušenosti v německé Bundeslize U19 za HAKRO Merlins Crailsheim.

Výběr českých hráčů do 18 let bude v kutnohorské sportovní hale koncem července ladit formu na blížící se turnaj European Challenger - náhradu za zrušené ME. Ten se pro české mladíky koná od 3. do 8. srpna v turecké Konyi a čekají je tam duely s Ruskem, Tureckem, Slovinskem, Lotyšskem a Polskem. Německo hraje ve stejném termínu turnaj v makedonské Skopji a nalosovány mu byly týmy ze Španělska, Srbska, Chorvatska, Sev. Makedonie a Gruzie.