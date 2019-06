Na hřišti by v českém dresu neměl chybět jeden z největších talentů českého basketbalu Ondřej Hanzlík. Sedmnáctiletá hvězda výběru trenéra Luboše Bartoně působí ve španělské Baskonii od roku 2017 a letos odehrál první minuty ve třetí španělské lize. Odchovanec rychnovského basketbalu míří už za několik dní na prestižní kemp Basketball Without Boarders, který spolupořádá NBA.

Jak výběr českých hráčů do 18 let, tak i ukrajinských, bude na Klimešce ladit formu na blížící se ME této kategorie, které se koná na přelomu července a srpna v rumunské Oradei. Český tým má ve skupině C soupeře z Izraele, z Bosny a Hercegoviny, Norska, Lucemburska a Islandu. Na Ukrajince čekají ve skupině B týmy Gruzie, Dánska, Makedonie, Slovenska a Irska.