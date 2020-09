Magnet kola se konal v Konojedech, které v souboji prvních dvou týmů přivítaly céčko Českého Brodu. Úvod utkání jasně patřil českobrodským hráčům, kteří bez ztráty setu hladce vedli 3:0. Střední část byla nejvyrovnanější, když se Kostelec po vyhrané nepárové třetí dvojce dostal soupeři na dostřel 2:3. Následně prohraný třísetový zápas jednotlivců zlomil odpor domácích a Brod po zisku obou bodů má hodně blízko k titulu přeborníka OP.

V posledním kole, doma proti Přišimasům jim stačí k titulu i zisk jediného bodu. Přišimasy ovšem mají formu, když tentokrát vyprovodily kanárem rezervní tým Čáslavi a již pět kol neprohrály.

Další dvě utkání byla hodně vyrovnaná. Hlavně to v Církvicích, kde za stavu 4:4 zvládl domácí tým obě třísetové bitvy. Kutná Hora si vypracovala do poloviny utkání náskok 4:1 a to bylo pro zisk obou bodů rozhodující.

Výsledky 8. kola: Konojedy – Český Brod C 2:8 (sety 6:18), Církvice – Sázava 6:4 (14:13), Přišimasy – Čáslav B 10:0 (20:5), K. Hora – Sendražice 6:4 (13:11), Velim – volno.

Program posledního 9. kola, sobota 19. září 9 hod.: Sendražice – Církvice, Čáslav B - Kutná Hora, Velim – Kostelec/ Konojedy (od 14 hod.), Český Brod C – Přišimasy (neděle 20. září), Sázava - volno.

Nadstavbová část středočeského krajského přeboru družstev mužů měla na programu předposlední 3. kolo. Ve finálové skupině se bohužel odehrálo pouze jedno utkání, když Českobrodská rezerva v domácím prostředí oplatila soupeři z Lihy porážku z 1. kola.

Druhé utkání Zaječov – Čelákovice B nebylo odehráno, z důvodu karantény domácích hráčů. Rozhodnout bude muset řídící orgán STK. Ve skupině o umístění zvítězila vcelku hladce domácí družstva. Již po minulém kole bylo rozhodnuto, že vítězem této skupiny se stalo zcela zaslouženě Jizerní Vtelno.

Výsledky 3. kola finálové skupiny: Zaječov – Čelákovice B nehráno, Český Brod B – Liha 6:3. Výsledky 3. kola skupiny o umístění: Šacung B – Čáslav/ Vrdy 6:1, Jizerní Vtelno – Zvánovice 6:1.

Program posledního 4. kola finálové skupiny, sobota 19. září od 9 hod.: Český Brod B – Zaječov, Čelákovice B – Liha (od 10 hod.). Program 4. kola skupiny o umístění, sobota 19. září: Čáslav/ Vrdy – Zvánovice, Jizerní Vtelno – Šacung B (od 10 hod.).

Český Brod dominoval i v mládeži

Předposledním 6. kolem pokračoval středočeský krajský přebor žáků a dorostu. V Čáslavi se sešli pouze čtyři družstva ze tří oddílů. Soutěžilo se v kategorii trojic a to systémem „každého s každým“ na dvě hraná kola. Vítězství si vybojovala smíšená sestava hráčů a hráček Českého Brodu ve složení: Jan Bálek, Michal Červenka, Denisa Blažková a Andrea Cibulková, která neztratila v šesti zápasech ani jediný bod.

Konečné pořadí: 1. TJ Slavoj Český Brod (Bálek, Červenka, Blažková, Cibulková), 2. TJ Slavoj Český Brod (Brabenec, Blažek, Baloun, Balounová), 3. SK Šacung Benešov (Holub, Paták, Tesařík), 4. TJ Sokol Čáslav (Dibelka, Zelený, Kulhavá).

Peter Rackovský