Čest Středočechů budou hájit kladenští Orli

Kladno - Final four Českého poháru volejbalistů má stejné složení jako v minulých sezonách. Do Kutné Hory se sjedou celky, které jsou zároveň nejvážnějšími kandidáty na mistrovský titul. Vedle úřadujícího mistra Karlovarska, loňského vítěze poháru Liberce a lídra extraligové tabulky Českých Budějovic to bude jediný zástupce středních Čech - Kladno vollejbal.cz.

Volejbal cz Kladno - Dukla Liberec 3:2, EL volejbalu 9. 2. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Nedělní program zahájí v 16.00 hodin souboj Liberce a Budějovic, tři hodiny po nich obsadí palubovku týmy, které před necelým rokem bojovaly ve finále extraligy. Karlovarsko vyzve Kladno, jež sérii prohrálo 0:3, přičemž všechna utkání skončila poměrem 2:3. Nejen pro kladenské Orly je pohár jedním z vrcholů sezony. "Jsme v bojovné náladě. Na tréninku ze sebe mačkáme maximum, abychom byli na pohárová utkání co nejlépe připravení. Všichni jsme zdraví a uvidíme jak se s tím popasujeme," uvedl kapitán Středočechů Tomáš Hýský, který si v první řadě přeje, aby si kutnohorský fanoušek odnesl krásné sportovní zážitky. "Doufám, že nebudou zklamaní a uvidí pěkná utkání," dodal. Kladenští před rokem ve Svitavách vypadli v pohárovém semifinále s Libercem (1:3). "Loni se nám to nepovedlo, i když to nebyl z naší strany špatný zápas. Doufám, že navážeme na náš primát z před dvou let," podotkl smečař českého vicemistra, který prohrál finále extraligy dvakrát za sebou. Všechny celky čeká v Kutné Hoře neznámé prostředí. "Až na Karlovarsko na tom budeme všichni stejně. Je ale správné, že se pohár hraje na neutrální půdě. Je to férové. Slyšel jsem, že o zápasy je u místních fanoušků velký zájem, což mě moc těší," uzavřel Hýský, jehož tým je co se týče rozpočtu na sezonu, chudým příbuzným všem třem rivalům. V listopadu dokonce museli osekat kádru, v němž zbylo sedm profesionálů. "Jsem rád, že jsme zase schopni s největšími soupeři hrát vyrovnaná utkání. Naši protivníci deklarují, že musí pohár vyhrát. My nemusíme, ale chceme," řekl s úsměvem druhý kouč Kladna Petr Klár s tím, že jim hodně pomohl lednový příchod ruského obrovitého univerzála Sergeje Baranova. (ka)

Autor: Jiří Nagy