Od začátku utkání bylo vidět, že si proti Malinovi věříte a že nastupujete ve velké pohodě. Cítil jste už den předem na vážení, že máte nad soupeřem navrch?

Když jsem si před zápasem srovnával fakta o soupeři a o mně, tak mi vše hrálo do karet. Byl jsem větší, těžší a zkušenější. Věřil jsem si. Delší dobu před zápasem jsem navíc pracoval na psychice a mentalitě. Snažil jsem se dobře připravit. Už dlouho před utkáním jsem byl naladěný tak, že jsem vůbec nepochyboval, že bych mohl prohrát. Dokonce jsem si připravil, co řeknu, když vyhraji i to, jak chci zápas ukončit. (smích) Vše vyšlo, jak jsem chtěl. Z toho pramení i to, co říkáte. Působil jsem uvolněně, protože jsem uvolněný byl.

Zápas netrval ani dvě minuty. Soupeř byl dvakrát počítaný a podruhé už rozhodčí souboj ukončil. Co jste z vašeho pohledu tak dobře a rychle natrefoval?

Myslím si, že od první trefené rány jsem na soupeřovi viděl, že už se mu moc nechce a je načatý. Došlo mu, že to nebude taková sranda, jak si myslel. Zřejmě mě podcenil. Rozjel jsem své boxerské techniky, o kterých jsem věděl, že je mám lepší. Mám ránu, a když se v malých rukavicích trefím, tak to nikdo neustojí. Už jsme docela těžká váha a boxuji dlouho. Cítil jsem sílu a své rány jsem propasoval přes jeho ruce. Po každém úderu mu nabíhala další a další boule. Věděl jsem, že se blíží rychlý konec.

Ohrozil vás Ondřej Malina nějak?

Řekl bych, že ne. Nepodceňoval jsem ho. Věděl jsem, že má své techniky. Čekal jsem, že bude dobře kopat, ale od začátku jsem nasadil takové tempo, abych ho k ničemu nepustil. Určitě jsem ho zaskočil. To jsou ty zkušenosti, které se projevily.

Po bitvě jste si řekl o bonus večera, který jste nakonec získal. Na galavečeru jste musel čekat až do konce. Objevily se momenty, kdy jste si říkal, že by vám ho někdo mohl vyfouknout?

Popravdě jsem ostatní zápasy moc nestíhal sledovat. Ani sem nad tím moc nepřemýšlel. Užíval jsem si atmosféru, bavil jsem se s lidmi a přijímal gratulace. Když jsem zjistil, že nepadlo žádné K.O. a můj zápas byl nejrychlejší a dominantní, tak jsem si říkal, že je velká šance na získaní bonusu. Vyšlo to a měl jsem obrovskou radost. Přišel pocit zadostiučinění. Bral jsem to jako odměnu za tvrdou dřinu v přípravě.

Stále platí, že pětadvacet tisíc rozdělíte na play station a psí útulek v Kutné Hoře, jak jste řekl v oktagonu?

Ještě úplně nevím, zda na play station. (smích) V tu chvíli jsem to řekl jako vtip. Nevím, zda se mi to bude chtít za tohle utratit. Psí útulek určitě platí. Podobnou věc jsem plánoval delší dobu. Kdyby mi vyšla podobná paráda, tak bych chtěl psy podpořit. Domlouvám celou akci a rád bych, aby se zapojili i další lidé. Koupím, co bude potřeba. Granule, konzervy, hračky, deky. Prostě cokoliv.

Vyhraným zápasem jste si v MMAsters League udělal dobré jméno. Co na váš výkon říkal hlavní promotér a osobnost MMA Patrik Kincl. Dostal jste další nabídku na zápas?

Myslím si, že Patrikovi se zápas líbil. Bavili jsme se před i po zápase. Myslím si, že jsem tam celkem zapůsobil. (smích) Už proběhly i nějaké diskuse o dalším pokračování v jejich organizaci, ale bližší informace jsou nyní předčasné. Dál budu řešit, jestli budu zápasit v MMA, nebo ještě zkusím tento MMA striking.

Málem jste mi vzal otázku. Jste tedy už naplno rozhodnutý přejít do MMA? Případně kam se vaše kroky budou ubírat?

Určitě to nikdy nebude jen MMA. Chci dál zápasit a zlepšovat se ve všem. Čím více budu zápasit, tím lépe na tom budu. Nemá cenu říkat, že nastupuji do MMA a už si nedám zápas v boxu. Pokud budu mít dobrou nabídku v boxu, tak do toho půjdu, když boxovat umím. Proč se profilovat.

Chcete být tedy univerzál, co zvládne skvěle zem i postoj?

Přesně tak. Myslím si, že zaměřit se čistě na MMA, je chyba. Pak začnu ztrácet na svém postoji, který je mou specialitou. Je to vidět u hodně zápasníků, kteří byli dobří v postoji a po přechodu do MMA už zkrátka nejsou tak dobří. S MMA je to tak, že než skočím mezi profesionály, tak si chci dát pár zápasů v amatérech, ale tam je to složitější s vážením. Do váhy, kterou chci dělat, musím hodně hubnout, jenže v amatérech se váží v den zápasu, ne den dopředu. To je takový zádrhel, který musím po poradě s trenéry vyřešit.

Jakou váhovou kategorii chcete jít?

Normálně vážím 84 kilogramů a této váze bych se chtěl vyhnout. Takže bych chtěl jezdit Velterovou váhu do 77 kilogramů. V pátek byla domluvená váha do 79 kil. Chyběly tedy už jen dvě kila. (smích)

Jak vlastně dopadlo vaše vážení? Týden předtím jste mi říkal, že jste z hubnutí malinko nervózní.

Šlo to přesně tak, jak jsem si vše naplánoval. Nastudoval jsem si, jak se to profesionálně dělá, abych nedělal nic špatně a zbytečně se neoslabil. Potil jsem se, pil jsem dle plánu, dodržoval jsem jídelníček. Dokonce bych řekl, že mi to přišlo jako fajn detox po těch všech jídlech z objednávek. Cítil jsem se lépe než normálně. Lépe jsem spal a měl jsem více energie. Jen poslední den a půl byly špatné, ale to už jsem nesměl pít. Měl jsem na vše chutě. Nicméně vše šlo dobře. Každý den jsem shodil půl kila. Vše jsem si rozložil na dva týdny. Cítil jsem ještě rezervy, takže vím, že váhu do 77 kilogramů zvládnu. Ale chtěl bych vždy zápasit až den poté.

Čím jste se dojedl během posledních čtyřiadvaceti hodin před zápasem?

Ovoce, spousty vody, pořádné kvalitní pomerančové džusy a jeden hamburger z fast foodu. (smích) Jinak samá voda. Vše je hlavně o vodě, více než o jídle. Žaludek se pak stejně stáhne.

V nejbližší době plánujete návrat do přípravy? Rýsuje se něco někde jinde?

MMAsters League plánuje další galavečer co nejdříve, ale tam nevím, co to pro mě znamená. Momentálně nemám ani jinou nabídku. Nevím o žádném turnaji, který by se u nás pořádal. Spíše se chci více věnovat tréninkům wrestlingu a graplingu, protože poslední měsíc jsem je kvůli zápasu zanedbával. Nyní si budu muset asi minimálně týden odpočinout, protože jsem si docela dost narazil klouby na ruce. Nemohu s tím moc ani do práce, tak jsem rád za vyhraný bonus. (smích) Jsem rád, že to není zlomené. Pak se uvidí, co bude dál. Prioritou je tedy trénovat na zemi, přeci jen se nechci MMA vyhýbat dlouho. Už mi je dvacet čtyři. Nemá smysl dlouho čekat.