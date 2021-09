Dvaatřicetiletá vytrvalkyně běhající za AC Mladá Boleslav a bydlící v Klášteře Hradišti už uběhla před pěti lety maraton v čase 3 hodiny a 38 minut. To bylo ale ještě před narozením syna, Bára je ještě na mateřské dovolené. O závodě na 100 kilometrů snila dlouho, ale stále „bojovala“ s trenérem Vladimírem Koudelkou, který nebyl jejím myšlenkám nakloněn.

Nakonec jel do Lipska s ní, před tím Báře dlouze připravoval tréninky. Vše směřovalo k času 8 hodin a 45 minut. Jenže realita byla zcela jiná. Bára je totiž známá tím, že přepaluje začátky závodů a mnohdy se nedrží trenérových pokynů. A tak tomu bylo i v Lipsku, kde trenér zažíval doslova muka.

Do 30. kilometru držela Bára domluvené tempo. Pak ale zrychlila a kolem 40. kilometru už běžela s velkým předstihem. „Když jsem viděl stopky, nevěřil jsem. Říkal jsem si, že teď už se musím jen modlit, aby to vydržela, závod nebyl ještě ani v polovině. Bára ale držela a tempo nezvolnila, běžela fantasticky a její čas je parádní. Ale přiznávám, že mi připravila horké chvilky a že jsem u trati hodně nadával a chvílemi hodně trpěl,“ řekl po závodě trenér Vladimír Koudelka.

A jak to viděla Bára? „Osm měsíců mi trvalo, než jsem přemluvila trenéra k tomuhle okamžiku. Prvních třicet kilometrů to byla pohoda, běžela jsem tempem pět minut a pět vteřin na kilometr. Trenérův plán byl o deset vteřin pomaleji. Jasně, že nadával, ale zatím jen málo. Běžela jsem s běžcem, který to na třicátém kilometru zabalil a nechal mě v tom tempu samotnou, nevěřila jsem. A tak jsem zrychlila na pět minut na kilometr. Trenérovy protesty byly stupňované, neustále jsem slyšela: „Máš to přepálený! Co blbneš! Brzdi! Neblbni nebo se ti to vymstí! Na co ti píšu ty časy?! …no jasně, že na prd!" My jsme se totiž viděli každé tři kilometry," vylíčila Chumlenová.

Druhá polovina závodu? „Na padesátým kilometru mi do boty spadnul kámen, pokoušela jsem se ho vyndat, ale nešlo to, tak jsem běžela dál. Trať vedla většinou po lesních cestách s kamínky, ale zase většinou pod stromy ve stínu. Po šedesátém kilometru mi trenér pořád domlouval, ale už na mě byl milejší. Na sedmdesátém stále držím tempo kolem 4:55 na kilometr a trenér už křičí, že je to super a povzbuzuje mě. Cítím se stále výborně, atmosféra je skvělá, lidé povzbuzují a ženou mě dál. Stále zrychluji, trenér je v euforii. Dva kilometry do cíle ale přišel problém. Něco mi ruplo v noze, neskutečná bolest! Asi mi slezl nehet a visí na kousku a zbytek se zapichuje do živého masa a ještě do toho naráží bota, napadlo mě. Nadávám, koušu se do rtu, zatínám zuby, běžím po patě další kilometr. Teď u mě nic nezastaví!!! Poslední kilák. Naposledy zatínám zuby a přecházím v rychlý běh. Stadion, nasazuji sprint a cíl. Dokázala jsem to!“

Čas 8 hodin, 7 minut a 31 vteřin řadí Báru Chumlenovou v českých tabulkách na historicky páté místo.„Moc děkuju trenérovi za to, co se mnou prožívá, má se mnou obrovskou trpělivost a hlavně díky němu jsem ten čas zaběhla,“ dodala Barbora Chumlenová.