Čtvrtfinálová série je u konce. Dopadla jednoznačně, florbalistky Kutné Hory ji ovládly jasně 2:0 na zápasy a postupují do semifinálových bojů. Soupeřkami jim byly hráčky z Jihlavy, které skončily v základní části hned za Kutnou Horou. Oba letošní zápasy vždy ovládl domácí tým a to shodně 6:5. Diváci se tedy mohli těšit na vyrovnanou sérii a kvalitní florbal. A také tomu tak bylo.

Z florbalového utkání play off první ligy žen Kutná Hora - Horní Suchá (8:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

FBC Kutná Hora – EAV SK Jihlava 4:3

Jedna pěkná akce střídala druhou. Na začátku první třetiny domácí brankářka zvládla trestné střílení soupeřek a hned nato útočnice přidaly první gól. Do druhé třetiny se vstupovalo za vyrovnaného stavu 1:1. V této části však přišly pro domácí problémy v podobě odskočení soupeřek o dva góly. Tým se však vzpamatoval a do sirény se Venclové podařilo vsítit kontaktní branku. V poslední části v rozmezí pouhých dvaceti vteřin správně zamířily Němcová a Klepalová a vedení ztracené v první třetině bylo zpátky. Do konce utkání se skóre již nezměnilo. Soupeřky se v závěru nechaly dvakrát vyloučit a neměly již sílu na vyrovnání. Za zmínku stojí také překonání diváckého rekordu z minulého týdne. Na tribunách totiž fandilo úžasných 223 diváků.

„Krásné play off utkání. Ze začátku jsme měli trochu problém plnit pokyny, ale postupně jsme se čím dál dostávali do hry a šli si pro vítězství. První krok je úspěšně za námi, zítra před námi další. Musíme se na něj precizně připravit, bude rozhodovat každý detail. Děkujeme skvělým fanouškům za podporu,“ uvedl na webových stránkách kutnohorského klubu po prvním zápase série trenér domácích David Štursa.

„V celku vyrovnané utkání, ve kterém rozhodla přesnější koncovka domácího týmu. Těšíme se na odvetu a doufáme, že to bude stejně dobrý a zajímavý zápas,“ řekl hostující asistent trenéra Danny Václavků.

Branky: 8. Kateřina Moravcová, 33. Kristýna Venclová, 46. Dominika Němcová, 46. Lucie Klepalová - 17. Markéta Jašková, 22. Tereza Vytisková, 30. Kateřina Bícová. Třetiny: 1:1, 1:2, 2:0.

EAV SK Jihlava – FBC Kutná Hora 1:4

Druhé utkání série se může při pohledu na konečný výsledek zdát jednoznačnější, ale opak je pravdou. Minimálně tedy co se první třetiny týče. To se totiž nedařilo prosadit se ani jednomu celku. Až ve 22. minutě otevřela skóre Moravcová po souhře s M. Dubskou. Kromě špatného střídání na straně Jihlavy a následného nevyužití přesilovky přidal celek z Kutné Hory ještě jeden gól. Ve třetí třetině se Jihlava přiblížila kontaktní brankou, ale to bylo vše, co zmohla. To kutnohorské hráčky přidaly ještě dvě trefy navrch. Autorkou té první byla Spěváčková a čtvrtou poslala do prázdné brány Venclová v 60. minutě.

S jihlavským EAV to byla skvělá série, za kterou se nemusí stydět ani jeden tým.

„Je to tam, jedeme dál,“ zářil spokojeností kouč Kutné Hory David Štursa. „Ale velká poklona soupeři, odehrál výborný zápas a donutil nás hrát naplno. Nevynechal jediný souboj, jedinou příležitost nám působit problémy. Děkujeme mu za to, takové zápasy potřebujeme, a navíc musel fanoušky bavit. Těm děkuji také, protože vytvořili skvělou atmosféru a hnali nás dopředu za vítězstvím. Teď musíme především regenerovat a pak se připravit na příští víkend. Další stanice semifinále,“ přidal Štursa.

„Vyrovnaný zápas, kde nám chyběla lepší koncovka. Děkuji hráčkám za utkání a celou sezonu a věřím, že na ní co nejlépe navážeme. Děkujeme také soupeři,“ hlesl krátce domácích trenér Roman Komenda.

Branky: 44. Kateřina Bednářová - 22. Kateřina Moravcová, 31. Kristýna Venclová, 46. Lucie Spěváčková, 60. Kristýna Venclová. Třetiny: 0:0, 0:2, 1:2.