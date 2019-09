Své zástupce měl na závodech i Olympia Spartan Training Kutná Hora. Všechny tři závody za víkend běželi v elitní kategorie jen kluci Michal Pavlík a Jakub Vrbenský. Martina Pavlíková nestartovala kvůli antibiotikům. V celkovém pořadí všech tří závodů bral Pavlík desáté místo a Vrbenský 5. místo. „Jsem rád, že nám to teď s Kubou tak běhá. Doufám, že oba zúročíme formu na MS ve Spartě, které se běží první víkend v listopadu. Tam půjde také o to, jak nejlépe zvládneme všechny tři závody za víkend,“ řekl po Lipně Michal Pavlík.

Pavlíkovi nejvíce sedl Beast, kde byl 10. v elitě. Vrbenskému se pak dařilo více v neděli na Supru a Sprintu. Z Olympia Spartan Training Kutná Hora běželo na Lipně téměř 40 lidí ve všech různých kategoriích – i mezi dětmi. „Ne všichni běželi celý Trifecta víkend, ale měli jsme tam spartany, kteří například zvládli svůj první Beast v životě, někdo běžel svůj první Super či Sprint. A pak taky někdo premiérově složil celou Trifectu za rok a někdo taky právě celou Trifectu za celý víkend. Myslím, že Olympia napsala na Lipně mnoho příběhů a Kutná Hora může být na své závodníky hrdá. Já jsem na lidi z týmu moc pyšný,“ zdůraznil Pavlík.

Spartani se v Kutné Hoře pravidelně připravují na stadionu Olympia a jejich celkový počet se již pomalu ale jistě blíží stovce. „A to jsme ještě nezačali systematicky pracovat s dětmi,“ usmíval se Michal Pavlík a dodal: „U nás přivítáme každého, kdo má zájem být součástí Olympia Spartan Training. Ve všední dny vypisujeme open tréninky, kde si lidi mohou překážky jen zkusit a pak uvidí. O víkendech jsou vedené tréninky mnou. Stačí sledovat můj facebook #klukzkutnehory. Největší naše výhoda je skvělá parta a chuť se neustále zlepšovat. Budujeme nové věci a pořádáme společné akce. O tom by sport měl být – o zábavě a přátelstvé. Určitě to přijďte zkusit, protože my na Olympii pomáháme, neposmíváme se!“

Olympia Spartan Training v TOP10 na Lipně



SPARTAN BEAST

Michal Pavlík - 10. místo Elite M

David Doubrava - 3. místo AG 15-17 M

Michaela Francová - 5. místo AG 18-24 Ž

Marie Filipová – 7. místo AG 25-29 Ž

Monika Andělová - 4. místo AG 45-49 Ž



SPARTAN SUPER

Jakub Vrbenský - 5. místo Elite M

Michal Pavlík - 9. místo Elite M

Michaela Francová – 5. místo AG 18-24 Ž

Marie Filipová – 6. místo AG 25-29 Ž

Martina Pohořalá – 2. místo AG 40-44 Ž

Kateřina Hanušová – 9. místo AG 40-44 Ž

Monika Andělová - 4. místo AG 45-49 Ž



SPARTAN SPRINT

Jakub Vrbenský – 3. místo AG 18-24 M

Marie Filipová – 8. místo AG 25-29 Ž

Monika Andělová - 7. místo AG 45-49 Ž