Kutná Hora - Kutnohorský závodník Jaroslav Kulhavý pojede cyklokrosový závod světového poháru v Táboře.

Závodníka Jaroslava Kulhavého čekají další závody | Foto: Foto: web stáje

Biker Jaroslav Kulhavý bude reprezentovat na závodu světového poháru Českou republiku. V Táboře se sejde celá světová špička.

„Spokojen bych byl s umístěním do dvacátého místa,“ přeje si před závodem kutnohorský závodník ze stáje MTB Michelin. „Mojí hlavní disciplínou jsou horská kola, takže cyklokros pojedu z voleje. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ rozpovídal se Kulhavý.

Ten trať v Táboře dobře zná. „Už jsem tam jel, když jsem závodil za juniory. Ale ta trať je pořád stejná, vím, o co se jedná,“ uvedl reprezentant, který však nepovažuje znalost trati za svoji výhodu. „Trať v Táboře zná většina závodníků startovního pole, takže žádná velká výhoda to pro mě nebude. Půjde o to, jak se bude každému momentálně dařit,“ má jasno Kulhavý.

Světový pohár zřejmě nebude letos pro Kulhavého posledním závodem. „Ještě nevím, jestli něco pojedu, protože mám problémy s kolenem. Ale každopádně bych toho chtěl odjet víc. Uvidím, jak na tom budu zdravotně.“