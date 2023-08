Club deportivo Kutná Hora a jeho stěžejní akce roku slaví tento víkend své patnácté narozeniny a účastníky čeká pátek a sobota plná sportu a zábavy.

Ze čtrnáctého ročníku běhu Dačického 12 | Foto: Foto: Richard Karban

V pátek 11. srpna to bude opět charitativní Běh pro Světlušku, nadační fond Českého rozhlasu pomáhající zrakově postiženým. A pro ně se poběží cca 2 kilometry zhasnutým historickým centrem Kutné Hory. Registrace na Světlušku bude probíhat od páteční 18. hodiny, startovné je dobrovolné, start ve 21:20 hodin. „A ke Světlušce už několik let patří kulturní program, o ten se letos postará kutnohorský písničkář Vinc a kapela Red Light Street spolu s hudebním tělesem Goerge and the Boogie All Stars,“ uvedl za pořadatelský tým Michal Vavák.

Hlavní závod a s ním vše spojené vypukne v sobotu 12. srpna. Online registrace do závodu probíhají do čtvrtka 10. 8., poté už je možné přihlásit se pouze v den startu do 10 hodin.

Prezentace a výdej startovních čísel se koná v pátek 11. 8. v čase 18 – 20 hodin u Katedrály svaté Barbory v zázemí akce nebo tamtéž v sobotu od 9 hodin.

I letos organizátoři vypsali dvě tratě. Loňský pokus s kratší trasou o 5,5 km se osvědčil, základem je samozřejmě 12 km závod údolím Bylanky a Vrchlice přes kostel svaté Trojice a pověstnou panelku, starty závodů v 10:30 (5 km) a v 10:35 (12 km). „Novinkou a zpestřením bude vložený závod Nordic walking, kdy bezmála třicítka milovníků tohoto sportu vyrazí v 9:30 hodin na kratší trať,“ přidal Vavák.

Aktuálně hlásí pořadatelé téměř tři sta registrací a bude se na co těšit. „Mezi přihlášenými figuruje loňský vítěz a držitel traťového rekordu Roman Pazdera, člen kolínského atletického oddílu a reprezentant ČR na středních tratích. Uvidíme, jestli dorazí i legenda závodu a několikanásobný vítěz Jirka Miler z AC Mladá Boleslav. Nechybí ani známá jména v prestižní kategorii Nejrychlejší Kutnohorák, která slibuje velké souboje mezi domácími běžci Tomášem Tvrdíkem, Jakubem Vrbenským nebo Martinem Obešlem. A věříme, že i nějaký z Kutnohoráků zaujme místo na bedně, jak tomu bylo v minulosti zvykem,“ přeje si Michal Vavák.