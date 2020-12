Club Deportivo Kutná Hora, který se stará o běžecké závody v Kutné Hoře spustil před Vánoci prodej registrací na Dačického 12 roku 2021. Nově ji tak můžete někomu darovat pod stromeček.

Z 12. ročníku běžeckého závodu Dačického 12 v Kutné Hoře. | Foto: Lucie Hájková

Dačického 12 se od Chrámu svaté Barbory poběží druhou srpnovou sobotu už potřinácté. Registraci si můžete zakoupit přes web dacickeho12.cz. Do konce roku 2020 stojí registrace 100 korun (+150 Kč triko). Do konce března je závod za 150 Kč, do 28. července za 200 Kč a do 7. srpna za 300 Kč už ale bez možnosti objednat triko. Na místě se platí 400 korun.