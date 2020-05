Na překážkách v Kutné Hoře se Roučkové líbilo, a hlavně jí šly velmi dobře. „Poměrně čerstvě běhám překážkové závody Spartan a OCR. Je to pro mě skvělá příprava na Dakar, kde je důležitá psychika, vytrvalost a komplexnost svalů. To mají i překážkové běhy. Z týmu Olympia Spartan Training znám Moniku Andělovou, která mě na trénink lákala a já dorazila,“ vysvětlila závodnice světoznámého závodu.

Stadion Olympia se jí líbil. „Moc krásný areál,“ rozhlédla se kolem sebe, „jsou tu samí pohodoví lidé. Cítila jsem se jako doma.“ Navíc ve čtvrtek byly na celém stadionu v jednu chvíli více jak dvě stovky sportovců. „Znám podobná místa, ale dlouho už jsem takhle neviděla třeba děti na atletickém stadionu. I kvůli koronaviru. Užívají si sport. Tolik sportovců na jednom místě je fakt super,“ pochválila Roučková.

Závodnice s přezdívkou „Ollie“ by chtěla znovu v roce 2021 vyrazit na Dakar, usedla by opět na čtyřkolku. „Čtyřkolky miluji. Vyrůstala jsem na nich a závodím na nich nejraději. Je to srdcovka.“