/FOTOGALERIE/ Druhým závodem pokračoval ve středu v podvečer seriál horských kol Kuklík XCO 2020, který pořádá KC Kutná Hora na známém kopci za městem. Nejrychlejším jezdcem byl tentokrát Robert Hula z Kolína.

Ve středu 27. května 2020 se jel na Kuklíku za Kutnou Horou druhý závod seriálu horských kol Kuklík XCO 2020. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Z Kutnohoráků si nejlépe vedl Jakub Kavalír, který v kategorii mužů do 39 let obsadil 4. místo. „Jezdíme pořád stejně. Taháme se společně se stejnými kluky. Jsou to mladí dravci,“ usmíval se závodník domácí stáje, který čtvrté místo za čas 55:03 bral: „Jsem spokojený. Na to, jak poslední dobou jezdím, jde o dobrý výsledek.“