Kutná Hora – Práce s mládeží v házenkářském oddíle Sparty Kutná Hora patří k jedněm nejlepším v kutnohorském okrese. Mládežnická základna se rozrůstá a tím pádem se zkvalitňuje přístup trenérů i samotných tréninků. Jak to chodí u dětí, co hrají házenou, charakterizoval jeden z trenérů Josef Salák.

Házenkářský turnaj minižáků a přípravky v Kutné Hoře, 29. května 2010. | Foto: Deník/Martin Vaněk

Pepo, mohl byste nám krátce představit házenou jako sport?

Házená je kolektivní míčový sport pro kluky i holky, kde se snaží jednotlivci za určité spolupráce vsítit soupeři branku. V házené padá velké množství gólů, takže každý má svou šanci. Je kladen velký důraz nejen na fyzický rozvoj celého těla, ale i soustředění, myšlení, inteligenci, kamarádství a spolupráci. Jednoduše řečeno házenkář/ka na sobě musí co nejvíce pracovat, aby byl prospěšný celému týmu. Naši svěřenci vynikají i v ostatních sportovních odvětvích, v městských olympských hrách si vedli velmi dobře. Já říkám, že pokud chceš být dobrý házenkář, musíš umět skoro všechny sporty. Proto tréninky prokládáme i jinými sporty. V házené je důležitá i atletická příprava, protože využíváte celé tělo.

Je házená bezpečný sport, někomu se může zdát velmi tvrdá, nemyslíte?

Házená je určitě bezpečný, ale kontaktní sport. Někomu nezasvěcenému se sice může zdát že je příliš tvrdá, ale není tomu tak. Proto je důležitá dobrá fyzická příprava a prevence, aby se zranění předešlo. Také velmi dbáme na kompenzační cvičení. Veškeré zákroky se dějí zepředu a čistě, pokud tomu tak není, rozhodčí to přísně trestají. Pravidla házené se rok od roku hodně zpřísňují a jsou zaměřená na bezpečnost! Zvláště u dětí. Já si za svou hráčskou a trenérskou kariéru nepamatuji žádné velké těžké zranění na hřišti, v zápase nebo v tréninku, které by nebylo běžné i v jiných sportech. Nejvíce zranění vznikalo na starých površích (asfalt, beton) při dopadu, ale na těch se dnes už nikde nehraje. Hraje se v hale nebo na umělém venkovním povrchu. Člověk se prostě musí naučit, tak jako v životě, rány přijímat a také rozdávat. V házené je i ta výhoda, že se dokáže uplatnit jak malý, tak velký hráč!

Jak moc je házená finančně náročná?

Házená patří sice k těm relativně levnějším sportům, potřebujete boty na běhání a sportovní oblečení, takže to by měl mít každý doma. Když se budete házené věnovat déle, tak si musíte pořídit chrániče na kolena, lokty a míč atd. Členské příspěvky v kutnohorské házené jsou v řádu stokorun, takže si ji může dovolit hrát každý.

Od kdy je dobré začít s trénováním házené a jaké máte věkové kategorie?

Ono začít se dá prakticky kdykoliv. Rodiče by měli učit své děti házet a běhat co nejdříve, jsou to přirozené pohyby pro naše tělo. Ale v našem oddíle neoficiálně vedu předpřípravku cca. od pěti let, kam chodí mladší sourozenci házenkářů a děti, co jdou zrovna okolo. Kde si s dětmi hraji různé zábavné pohybové hry s míčem i bez něj, vůbec to není o házené, ale o zábavě a kamarádském přístupu. Děti se tam pomalu učí běhat, skákat, podlézat, šplhat, nahrávat, házet atd.

Kdy se konají nábory?

Oficiálně děláme nábor do přípravky od prvních tříd cca. 7 let, kdy si děti zvykají na zodpovědnost a pravidelné úkony. Na tréninku přípravky (úterý a čtvrtek od 16 do 17 hodin) děti učíme hravou formou koordinaci, spolupráci, zodpovědnost, vyhrávat i prohrávat, starat se jeden od druhého, mít rád sport a pohyb všeobecně. Děti jezdí na turnaje v tzv. miniházené 4+1, která se hraje zábavnou formou. Na těchto turnajích nejde ani tak o výsledek jako o to, naučit se základům házené a o zábavu. Děti hrají a trénuji s měkkým plastovým míčem, takže nehrozí riziko úrazu. Většinou si na turnaji naše děti dají alespoň jeden gól a vyhrají nějaký ten zápas, takže jsou nadšené a spokojené. Důležité je, aby si všichni zahráli a bavilo je to. Čas od času vychováme i rodiče. (smích)

Dále máme družstvo minižáků, cca. od 9 let, kde budou hrát první půlrok miniházenou 4+1 a další půlrok klasickou velkou 6+1 se sníženým břevnem. Opět si zde děti především hrají, ale už jsou na ně kladeny o něco větší nároky, především na fyzickou zdatnost a spolupráci. Pořád se jedná především o zábavu a ne o výsledné skóre, či o umístění na turnaji.

Tým mladších žáků a žaček tvoří letos ročníky 2000 a 2001 (trénink úterý a čtvrtek od 17 do 18 hodin). Ty už hrají pouze velkou klasickou házenou. Zde už jsou klasické tréninky prokládané různými hrami. Klademe větší důraz na kolektivní pojetí. Děti nastupují třeba proti mistrovské pražské Dukle, se kterou ty nejšikovnější svěřenci jezdí na mezinárodní turnaje (např. německé Aue, Nois, Švédsko) a pro některé to může být časem i vstupenka do jejich seniorského „áčka", kde už za Duklu nastoupil náš odchovanec Šimůnek. Letos jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje ve Slovinsku v Izole a probojovali mezi nejlepších 8 týmů v republice, kde se utkali naši borci s týmy z SCM (sportovní centrum mládeže). Dokonce jsme měli přípravný trénink a zápas přímo s Duklou. Často jsme zváni i na domácí prestižní turnaje.

Starší žáci jsou pro ročníky 2000 – 1998 v pondělí, středa, pátek od 16 do 17 hodin. Minulý rok, ač jsme měli velmi mladý tým, tak ve Středočeském kraji skončili druzí a zajistili si tím účast v Žákovské lize, kde jsme sbírali hlavně zkušenosti. Dva z našich nejlepších svěřenců (Schwarz, Veselý) se účastnili pražského výběru házenkářský nadějí. Letos se nám i v této věkové kategorii podařilo navázat na spolupráci s Duklou, tak snad se někteří podívají za hranice.

Starší dorostenci 1995 – 1994 hrají II. ligu staršího dorostu. Tam už se připravují hráči pro vstup do mužů, kteří se letos probojovali do II. Severočeské ligy.

V Kutné Hoře hrají děti na školách miniházenou ve Školní lize, která by do budoucna snad mohla být propojena v národní soutěž. Starší děti hrají celostátní Novinářský kalamář.

Také v rámci našeho oddílu pořádáme pro nejmenší miniházenkářský camp ve Zbraslavicích. Někteří mladší jezdí na házenkářský camp do pražský Břví a ti starší zase na házenkářský camp do Třeboně. V rámci tréninku mají naši svěřenci přístup do bazénu jako prevenci proti zranění. Některé zápasy se snažíme natáčet na digitální kameru. Natočené zápasy prezentujeme na internetu nebo používáme za špatného počasí k rozboru. Samozřejmě používáme i digitální fotoaparát. Snažíme se o moderní pojetí házené, takže si letos budeme s několika trenéry rozšiřovat licenci a školit nové mladé asistenty. Nové házenkáře nabíráme celoročně. Stačí přijít v jakýkoliv den od 16 hodin na venkovní házenkářské hřiště v Tyršově ulici tzv.: „SOKOLÁK", kde Vám rádi zodpovíme případné dotazy. Případně se můžete zeptat na čísle 777 573 614, 777 695 502, 728 270 457, podívat se na internetu na stránky „hazena.sajp.cz" , či si vyhledat na facebooku TJ SPARTA Kutná Hora - oddíl házené.

Na závěr bych Vás rád pozval v sobotu 8. září, na venkovní házenkářské hřiště v Tyršově ul., kde bude probíhat od 13 hodin „Den s házenou."