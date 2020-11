Sportovní mládež během pandemie trpí. Hlavně její výkonnost. „Měsíce bez společného tréninku budou dětem hodně chybět. Potřebují motivaci a soutěžení mezi sebou. Vymýšlím různé výzvy přes sociální sítě, chtěl bych vytvořit týmy napříč celým klubem, aby se děti hnuly z gauče. Nicméně to nebude jednoduché,“ přiznal Martin Blahník a navázal: „Pokud bude vynucená přestávka do konce prosince, tak sport u mládeže bude hodně trpět. Škoda, že nezůstaly šestičlenné skupinky. To by nějak šlo vyřešit a scházeli bychom se.“

Lze u mladých florbalistů očekávat i výkonnostní propad? „Pohybový určitě ano,“ odpověděl Blahník, „Děti jsou soutěživé, jakmile nemají soutěž, tak nepůjdou sami od sebe makat jako dospělí, kteří vědí, že když se nebudou hýbat, nastane problém. I z hlediska zdraví. Děti potřebují motivaci.“

Samotné florbalové výzvy, které Martin Blahník vytváří, potřebují kontrolu. „Musíme je asi i jinak motivovat. Některé děti nechtěly posílat svá videa. Začnu oceňovat tedy i za nejhezčí videa, kde mohou děti získat zajímavé ceny. Třeba nové florbalky. Momentálně jim chybí motivace, a hlavně začátek společných tréninků je stále v nedohlednu.“

Přísné restrikce ve sportu jsou tématem mnoha diskusí. I Blahník má na celou věc svůj názor: „Profesionální soutěže fotbalu a hokeje by měli spustit. Tam jsou hráči pravidelně testovaní. Co se týká venkovních sportů, tak bych je v upravené míře povolil. Stačí dodržovat hygienická pravidla, navíc se všude hraje bez diváků. Proč ne? Momentálně je důležité chránit rizikovou skupinu našich spoluobčanů. Musíme být stále všichni opatrní.“

Halový sport je obecně vnímán jako problém. Nehraje se na čerstvém vzduchu. Má to své opodstatnění? „Co vím, tak ve škole a v halách se covid-19 šířil minimálně. Když už, tak tam vir donesl třeba trenér ze své domácnosti nebo práce. Nemám ponětí, že by to děti nějak výrazně šířily. Ani ve školách na Kutnohorsku nebyl žádný pozitivní případ předtím, co vše zavřeli,“ upozornil Blahník a promluvil jako tělocvikář na téma zrušení tělesné výchovy během výuky: „Nelíbilo se mi to. Stejně se zavedly procházky venku a děti byly u sebe ještě více. Kdyby nechali venkovní tělocvik, tak to není nic proti ničemu. Dobře, v malé tělocvičně jsem to pochopil, ale děti pohyb potřebují.“

Školou i sportem získávají děti kromě jiných aspektů i disciplínu. Nehrozí jim, že o tuto vlastnost nyní přijdou? Martin Blahník spoléhá na rodiče, kteří tuto roli nyní převzali. „Záleží, jak se jim podle zaměstnání mohou věnovat. U menších dětí musí být rodiče doma. Jedná se hlavně o druhý stupeň, kde děti mohou zdivočet, než si zase zvyknou na sociální vazby. Chvíli bude trvat, než se vše vrátí do normálu.“

Ale zpět k florbalu. Pokud by se po Novém roce začaly znovu hrát soutěže, dle Blahníka se soutěžní ročník může dohrát: „Reálné to je. Skončí se někdy v červnu. My navíc chceme trénovat až do konce června. Přeci jen si rodiče zaplatili příspěvky. Sezonu prodloužíme. Pokud se začne hrát až v březnu, tak se možná už ročník asi nedohraje.“