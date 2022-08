Organizace tábora se po dvouleté nejistotě způsobené koronavirovou krizí konečně vrátila do standardního režimu. „Letošní ročník tábora již naštěstí nekomplikovala žádná omezení Ministerstva zdravotnictví, a tak jsme se mohli vrátit k průběhu, na který jsme všichni zvyklí. Odpadla nejistota, zda bude možné tábor vůbec uspořádat, nemuseli jsme řešit testování před a v průběhu a hlavně, opět jsme mohli pozvat na zahájení olympijských her rodiče, což tomuto okamžiku dodává opravdu slavnostní ráz,“ vysvětluje hlavní vedoucí tábora Tomáš Kaprálek.

Tábor proběhl bez jakýchkoliv komplikací a program byl, jako každoročně, především plný sportu, her a soutěží s tradičním vyvrcholením ve druhé polovině, kterým jsou olympijské hry. „Snažíme se naši olympiádu organizovat přesně podle vzoru novodobých OH. Příjezd výprav do olympijské vesnice, slavnostní zahájení her, nástup států, vztyčení vlajky a zapálení ohně, sliby sportovců, rozhodčích a vedoucích výprav, organizace všech sportovních soutěží, vyhlašování výsledků, zakončení olympiády, to vše je velmi podobné opravdové olympiádě, samozřejmě v rámci možností dětského tábora,“ přibližuje organizaci táborové olympiády Tomáš Kaprálek.

Pro lepší představu, v průběhu letošních 44. táborových olympijských her, se během 6 dnů uskutečnilo 20 kolektivních a 14 individuálních soutěží, při kterých bylo rozdáno 128 sad diplomů. Mezi jednotlivci kralovali Michael Udovenko (kategorie H1), Šimon Soukup (kategorie H2), Vojtěch Vondra (kategorie H3), Jan Vašák (kategorie H4), Denisa Linková (kategorie D1), Michaela Adámková (kategorie D2), Tereza Pšenková (kategorie D3) a Linda Lázňovská (kategorie D4). Týmovou soutěž států ovládlo Maroko, které zvítězilo před Kolumbií, Belgií a Spojenými arabskými emiráty.

„Určitě by se nemělo zapomenout na poděkování všem vedoucím, kteří se na táboře věnují dětem. Jsou to v dobrém slova smyslu blázni, kteří obětují dva týdny svého volného času a jedou je trávit tak, že jsou každý den od rána do večera v akci s více než sto dětmi. Na to musí mít člověk velké srdce a já si troufám říct, že všichni vedoucí, kteří s námi jezdí, ho mají. A i proto je asi náš tábor tak oblíbený a úspěšný,“ uzavírá hodnocení letošního dětského sportovního tábora Tomáš Kaprálek.