Stejně jako v loňském roce, i letos do organizace tábora výrazně zasáhla koronavirová krize a s ní spojená omezující opatření. „Situace byla naštěstí trošku jasnější než v minulém roce, i když finální pokyny pro pořadatele táborů byly zveřejněny až ve 2. polovině června. Výsledný kompromis byl pro nás poměrně snadno akceptovatelný, museli jsme jen k tradičním administrativním procesům při příjezdu dětí ještě přidat kontrolu splnění podmínek Ministerstva zdravotnictví a případně dohlédnout na samotesty některých účastníků. Přiznám se, že po loňských pochybnostech, zda tábor vůbec uspořádáme, jsme na to letos ani na vteřinu nepomysleli. Sport dětí a mládeže dostal v uplynulém období těžkou ránu, a proto jsme pojali náš tábor i jako příspěvek k restartu této nesmírně důležité oblasti,“ popisoval průběh přípravy letošního tábora jeho hlavní vedoucí tábora Tomáš Kaprálek.

Tábor nakonec proběhl bez vážnějších komplikací a program byl, jako každoročně, především plný sportu, her a soutěží s tradičním vyvrcholením ve 2. polovině, kterým jsou olympijské hry. „Snažíme se naši táborovou olympiádu organizovat přesně podle vzoru novodobých OH. Příjezd výprav do olympijské vesnice, slavnostní zahájení her, nástup států, vztyčení vlajky a zapálení ohně, sliby sportovců, rozhodčích a vedoucích výprav, organizace všech sportovních soutěží, vyhlašování výsledků, zakončení olympiády, to vše je velmi podobné opravdové olympiádě, samozřejmě v rámci možností dětského tábora,“ vysvětlil Tomáš Kaprálek.

Pro lepší představu, v průběhu letošních 43. táborových olympijských her, se během 6 dnů uskutečnilo 20 kolektivních a 14 individuálních soutěží, při kterých bylo rozdáno 141 sad diplomů. Mezi jednotlivci kralovali Michael Udovenko (kategorie H1), Štěpán Jelínek (kategorie H2), Radek Dobiáš (kategorie H3), Vojtěch Vondra (kategorie H4), Ondřej Černý (kategorie H5), Lucie Danielová (kategorie D1), Denisa Linková (kategorie D2), Barbora Kunášková (kategorie D3) a Aneta Vopěnková (kategorie D4). Týmovou soutěž států ovládlo Mexiko, které zvítězilo před Norskem, Chile a Egyptem.

„Na konci našeho tábora je podle celkových výsledků vždy někdo vítěz a někdo poražený. Ale to rozhodně není hlavní smysl naší práce. Tím je snaha ukázat všem našim účastníkům krásu a pestrost sportu, jeho emoce, radost z vítězství i poučení z porážek. Chceme, aby vždy bojovali ze všech svých sil a nikdy se nevzdávali. A hlavně, aby soutěžili čestně, v duchu fair play a s respektem k soupeři. Kdo takto absolvuje táborovou olympiádu a následně si dál ponese tyto zásady svým životem, tak je pro nás vítězem bez ohledu na pořadí ve výsledkové listině,“ uzavřel hodnocení letošního dětského sportovního tábora Tomáš Kaprálek.