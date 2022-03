„Jde nám o to, aby si společnost všimla práce trenérů. Celý projekt vznikl jako dobrovolnický, což nám krásně pasuje k práci trenérů, kteří jsou také dobrovolníci,“ vysvětlil zakladatel projektu Petr Rydl. Právě ocenění práce a obětavosti trenérů je hlavní myšlenkou celé akce „Díky, trenére“, která vstoupila už do sedmého ročníku.

„Projekt jsem vnímal už v roce 2017. Hned jak jsem nastoupil do funkce, tak nás Petr Rydl oslovil. Tohle je přesně směr, kterým chceme jít. Chceme podpořit nejen děti, ale i jejich trenéry. Projekt za sedm let existence už jasně ukázal, že má obrovské jméno,“ nechal se slyšet předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. Právě NSA s touto soutěží nově spolupracuje.

Se začátkem března se pro všechny zájemce otevřela možnost nominovat mládežnické trenéry ze všech sportovních oblastí. Tato část výběru potrvá až do konce dubna, kdy porota určí 32 nejzajímavějších příběhů. Tento počet se poté zmenší na polovinu a finálovou šestnáctku už autoři projektu osobně navštíví a postupně udělají konečný výběr, který se střetne na velkém Dnu trenérů mládeže. Ten se uskuteční na konci září. Z pozorování poroty následně vzejde jeden vítěz.

„Do Blatné nám to přineslo hodně slávy. Finále mělo nádhernou atmosféru, která všechny motivovala do další práce. Díky mému vítězství se obecně zvýšil zájem o náš sport a přineslo nám to i více financí,“ prohlásila loňská vítězka Hana Novotná, která se stala vůbec první ženskou vítězkou soutěže. V Blatné vede malé mažoretky.

I to je důkazem toho, že projekt „Díky, trenére“ oceňuje nadšence ze všech sportovních odvětví. Svědčí o tom taky výběr letošní patronky, kterou se stala účastnice zimní olympiády v Pekingu Zuzana Paulová. Ta spolu se svým manželem udělala skvělou reklamu curlingu, který v našem prostředí není až tak populární. „Děti nám teď víc chodí do haly, hlásí se nám školy a píšou mi maminky, které mají zájem, aby jejich děti hrály curling,“ popisuje Paulová zvýšený zájem o curling a vyzdvihuje myšlenku ocenit trenéry.

„O projektu jsem věděla už dříve, protože pracuji v ČSOB, která je jedním z partnerů „Díky, trenére“. Jsem ráda, že můj zaměstnavatel podporuje stejné hodnoty jako já,“ doplnila.

Lidé, kteří mají ve svém okolí mládežnické trenéry, kteří si za svoji práci zaslouží ocenit, můžou vybrané jedince nominovat až do konce dubna na webových stránkách www.dikytrenere.cz. Vítěz získá titul Trenér mládeže roku a finanční příspěvek na zahraniční stáž nebo na provoz klubu.