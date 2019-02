Utkání Liberce a Českých Budějovic bylo zezačátku vyrovnané, pak ale zahrál dvě esa liberecký Pietruczuk, což přimělo Budějovické k timeoutu. Volejbalisté Českých Budějovic pak otočili stav ze 8:5 pro Liberec na 10:9 pro hráče Budějovic. Ti se pak dostali do vedení o tři body, timeout si tentokrát vzal Liberec, jenže České Budějovice pokračovaly v dobrém výkonu a vedly už o šest bodů. První set nakonec skončil vedením Budějovic 25:17.

Ve druhém setu si Jihočeši vzali brzy vedení, ale volejbalisté Liberce se snažili vyrovnat hru. Za stavu 20:17 pro České Budějovice si trenér Liberce Nekola vzal druhý oddechový čas, což se vyplatilo a Liberec snížil na 22:23. Přesto měli hráčí Českých Budějovic lepší koncovku, a dokázali zvítězit také ve druhém setu.

Také třetí set byl vyrovnaný, nejprve vedl Liberec, ale Jihostroj dokázal srovnat stav utkání na 14:14. Liberec opět odskočil o dva body, trenér Jihostroje tak vystřídal univerzály, díky čemuž Jihostroj snížil na 17:16. Českým Budějovicím to ale bylo málo platné, Liberec si vedení udržel a zvítězil tak ve třetím setu.

Čtvrté dějství pokračovalo stejně jako předchozí sety, hra byla velmi vyrovnaná, ani jedno mužstvo neodskočilo o více jak jeden bod. Dokud nezískaly České Budějovice vedení 19:17, ale Liberec brzy vyrovnal. Za stavu 27:27 se opět ukázal Pietruczuk, který získal set pro Liberecké a poslal zápas do tiebreaku.

Tiebreak byl opět vyrovnaný, jak už bylo zvykem z předešlých částí utkání. České Budějovice měly vedení 5:3, ale neodskočily o více jak dva body. To prolomil až budějovický Křesťan, Jihostroj pak vedl 12:8, ale liberecká Dukla snížila na ztrátu dvou bodů. Poté dokonce o jediný bod, o vítězi zápasu rozhodla smeč do autu, ze které měly větší radost České Budějovice, které postoupily do finále.

Ve druhém utkání zvítězilo Kladno, které porazilo Karlovarsko 3:1 na sety.