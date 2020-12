Atleti museli svou zimní přípravu změnit. Trénují venku, jinak obvykle chodí do tělocvičny. „Plán jsme museli upravit. Vnitřky jsou sice alibisticky otevřené s rouškami. My jsme ale už ve čtvrtém stupni vytvořili šestičlenné skupiny a trénovali jsme venku. Tréninky jsme také změnili. Oproti obvyklým devadesátiminutovým jsme je zkrátili a zintenzivnili,“ prozradil místopředseda SKP Olympia Kutná Hora Tomáš Kaprálek.

I během nouzového stavu atleti své svěřence udržovali v pohybu. „Stále jsme byli s dětmi v kontaktu a motivovali je ke sportování. Když se vůbec nesmělo trénovat ve skupinách, tak trenéři u přípravek zadávali náměty pro trénink přes maily rodičů či Facebook a trenéři u mladšího a staršího žactva komunikovali přímo s dětmi přes WhatsApp a zadávali jim tréninkové plány na jednotlivé dny,“ vysvětlil Kaprálek.

Nyní je vládní ochranný systém PES na stupni 3. „Od pondělí budeme již v plných skupinách, ale zachováme kratší tréninky s větší intenzitou. Haly škrtáme,“ uvedl Kaprálek, „protože nařízení nosit roušky při sportování ve vnitřních prostorách nepovažujeme za šťastné, a proto i nadále – navzdory tmě a zimě – pokračujeme v tréninku na atletickém stadionu Olympia. Fyzickou zátěž s rouškou může nařídit jen ten, kdo se s fyzickou zátěží příliš často nesetkává.“

Dá se mluvit o tom, že klub ušetřil náklady za halu? „Ano, ale to je velmi krátkodobý pohled,“ odpověděl Kaprálek a vysvětlil proč: „Pokud se v zimním období vůbec neotevřou tělocvičny, tak sice ušetříme řádově desítky tisíc korun, ale přinese to určitě úbytek sportujících dětí. A to se nám v následné roky odrazí na výši vybraných členských příspěvků a zprostředkovaně i na výši dotací od města, kraje, Národní sportovní agentury, svazu. A protože členská základna je jedním z nejdůležitějších kritérií pro určení výše dotace, tak už půjde o statisíce.“

„Bojím se, že budeme přicházet o děti. Ne každý je schopen chodit trénovat ve tmě ven. Určitě těch dětí nebude tolik, jako kdybychom trénovali v hale,“ doplnil Tomáš Kaprálek. Atletika je hodně o běhání, klub SKP stále sní o výstavbě běžeckého tunelu, který by přípravu výrazně vylepšil. Hlavně by nemuseli řešit rozmary počasí a tmu. „Za světla začít nejde, protože nejsou doma rodiče, které by děti dovezli.“ V tělocvičně je hlavním cílem obratnost a dynamika. Tam Kutnohorští trénují vždy od změny k další změně zpět.