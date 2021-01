Oddíl Olympia Spartan Training Kutná Hora připravil v rámci akce „charitativní leden“ běžeckou výzvu. Za každý kilometr – uběhnutý, turistický, na běžkách či skialpech – darují účastníci jednu korunu. Peníze pak poputují v únoru kutnohorským záchranářům jako poděkování za boj s nemocí Covid-19.

Účastníci lednové výzvy #kazdykmsepocita od Olympia Spartan Training Kutná Hora se nezalekli ani chladného počasí v horách. | Foto: Monika Andělová

Závodníci Olympia Spartan Training věří, že se vybere alespoň deset tisíc korun. Ti, co se nemohou zapojit do lednové výzvy z důvodu zranění, mohou přispět sumou, kterou naběhali v listopadu v rámci akce #160kmlistopad. Anebo mohou obě výzvy spojit a přispět větší sumou. Je to na nich. Celá akce je dobrovolná.