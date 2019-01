Most – Kutnohorští házenkáři začali jarní část Společné regionální ligy porážkou. V nedělním utkání nestačili na domácí Most a prohráli vysoko 22:27.

SRL: Kutná Hora - Sokol Vršovice B 25:19. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Sparta nezačala jarní část SRL nejlépe, připsala si třetí porážku v sezoně, tentokrát po hodně průměrném výkonu. Celkem solidně odchytal většinu utkání Červenka, připsal si 14 zákroků. Mimo jiné chytil sedmičku, trhák a několik těžkých střel z brankoviště.

V polovině 2. poločasu ho vystřídal na kratší úsek utkání hrající trenér Šnajdr, ten ze čtyř střel třikrát inkasoval, ale zlikvidoval domácím tutovku – trhák. Hráčů v poli bylo k dispozici pouze osm, tedy dva na střídání.

Střelecky se tradičně nejvíce dařilo Polívkovi, který z 11 pokusů dal osm branek. Hovorka měl střelbu 12/4. Dalších pět hráčů – Brož, Filip, Horníček, Petránek a Polášek dalo po dvou brankách, A. Salák se ke střeleckému zakončení nedostal.

Sestava Sparty byla v nedělní dohrávce hodně oslabená, chybělo několik důležitých opor a hráčů širšího kádru. A tak týmu vypomohl Polášek, Alois Salák, který v mistrovském utkání nenastoupil posledních čtyři a půl roku, a Horníček, který se k házené po stejné době v zimní přestávce vrátil.

„První utkání jara se nám příliš nepovedlo. V zápase jsme měli pouze dva hráče na střídání a sestava měla do ideálu daleko. Posílený Most byl od začátku lepší a naplno se to projevilo v začátku druhé půle. Obrana dělala velké chyby, pouštěla protihráče do snadného zakončení. V postupném útoku jsme se plácali jak ryba na suchu a nebyli jsme schopni překonat kompaktní obranu soupeře. A když se k tomu přidalo neproměňování brankových příležitostí, bylo zaděláno na debakl. Naštěstí domácí ukolébaní vysokým vedením nám v závěru umožnili korigovat výsledek," zhodnotil výkon Sparty její trenér Vít Šnajdr.

„Chválit nebo kritizovat jednotlivce je zbytečné, neboť všichni střídali lepší okamžiky s horšími. Jen bych rád poděkoval těm hráčům, kteří neváhali obětovat nedělní sváteční odpoledne a zápasu se zúčastnili, bohužel dnes již účast na zápase přestává být automatická. Věřím, že příští zápas s Lokotkou zvládneme lépe," řekl Šnajdr.

S Lokomotivou Vršovice se kutnohorští házenkáři střetnou v sobotu do 15 hodin na domácí půdě – na zimním stadionu v Kutné Hoře!

Baník Most – Sparta Kutná Hora 27:22 (14:11)Sestava a branky: Červenka (Šnajdr) - Polívka 8, Hovorka 4, Brož 2, Filip 2, Horníček 2, Petránek 2, Polášek 2 a A. Salák. Trenér Vít Šnajdr.