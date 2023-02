Domácím nějaký čas trvalo, než se dostali do provozní teploty. Sice dali rychlou branku, pak ale během jediné minuty dvakrát inkasovali a museli dotahovat. To se jim podařilo ještě v první třetině. Liberečtí Panteři vystrkovali drábky především v první části, pak už to lepilo hlavně domácím.

Kutnohorští florbalisté dali v prostřední periodě během tří minut tři góly a tím rozhodli o svém vítězství, které pak ještě navyšovali. V klidu si mohli dojít pro tři body. A z hattricku se mohl radovat Lukáš Martin.

Měli v nohách náročné dávky, přesto dokázali dát šest gólů

„Konečně trošku klidnější konec zápasu,“ ulevil si po vítězném utkání asistent domácího trenéra Jiří Vokřál. „První polovina ale byla velmi vyrovnaná a trvalo nám, než jsme se dostali do tempa. Pak jsme konečně začali využívat nějaké šance. Skvělé tři body a odveta za šílený výkon v Liberci,“ uvedl k zápasu Vokřál.

„Velmi dobrý zápas. Škoda šancí do pětatřicáté minuty, které jsme zazdili, litoval trenér libereckého mužstva Jan Obermann. „Domácí se přesilovkami chytli a byli pak lepším týmem. Přesto si myslím, že to bylo na lepší výsledek,“ dodal zklamaně kouč hostujícího celku.

Branky: 2. Schwarz, 9. Petrásek, 35. Zelený, 36. Hampl, 38. Martin, 46. Jedlička, 51. Martin, 53. Chalupa, 54. Martin - 6. Neuman, 7. Neuman, 47. Szabo, 58. Dalibor. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 100. Zásahy brankářů: Dlouhý 33 - Slabý 30. Třetiny: 2:2, 3:0, 4:2.