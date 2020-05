„Díky uvolnění vládních opatření jsme mohli naplno rozjet náš závodní seriál. I přes špatnou předpověď počasí dorazilo neskutečných šedesát devět závodníků, což nám udělalo velikou radost,“ usmíval se závodník z KC Kutná Hora Jan Rada.

Termínová listina Kuklík XCO 2020

2. závod – 27. května od 18:00

3. závod – 10. června od 18:00

Finále – 14. června od 9:00

On sám dojel v kategorii nad 40 let na prvním místě před druhým Danielem Littem a třetím Liborem Mejstříkem. Hlavní kategorii ovládl elitní biker Josef Kunášek před Robertem Hulou a Tomášem Ježkem.

Kategorie 13-15 let byla nejnabitější. Čítala hned pětadvacet jezdců. „V žákovských kategoriích přijeli borci republikové úrovně a bylo se na co koukat,“ pochvaloval si Rada a pozval všechny na druhý letošní závod seriálu Kuklík XCO, který se pojede ve středu 27. května od 18 hodin.

1. závod Kuklík XCO 2020 | výsledky – TOP3



Děti do 12 let

1. Antonín John – 19:57

2. Eduard John – 20:50

3. Marek Klvaň – 21:24



Děti 13–15 let

1. Václav Ježek – 20:56

2. Jakub Elbadri – 20:57

3. Richard Severin – 21:27



Děti 16-18 let

1. David Šulc – 42:03

2. Tomáš Pařez – 42:20

3. Tomáš Doležal – 42:46



Dospělí 19-39 let

1. Josef Kunášek – 50:19

2. Robert Hula – 51:40

3. Tomáš Ježek – 53:53



Dospělí 40+ let

1. Jan Rada – 55:18

2. Daniel Litt – 59:00

3. Libor Mejstřík – 1:02:50