V domácím veledůležitém druholigovém utkání kutnohorský tým házenkářů zklamal svým výkonem, herně propadl a umožnil tak do té doby bezbodovému soupeři dotáhnout se na rozdíl jediného bodu. Sparta před zraky svých fanoušků v zápase desátého kola prohrála s celkem Dolní Cerekev 24:31 (12:15).

Z házenkářského utkání druhé ligy Kutná Hora - Dolní Cerekev (24:31) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

V loňské sezoně sice Sparta obě vzájemná utkání vyhrála, na podzim 2022 na půdě soupeře 28:34 a na jaře 2023 doma 33:32, v konečné tabulce soutěže však skončila na posledním 11. místě, soupeř na předposledním 10. místě. Letos je postavení obou soupeřů podobné, byť v obráceném pořadí. Před tímto utkáním byla Kutná Hora předposlední se třemi body, soupeř poslední bez bodu. Z toho bylo jasné, že pro oba týmy se jednalo o „ utkání podzimu“.

Hosté si z Kutné Hory odvezli své první druholigové body a nutno dodat že naprosto zaslouženě. Na důležitý mač se připravili a zvládli ho daleko lépe, podali v něm solidní kolektivní výkon, což se o týmu Sparty říci nedá. Příliš zbytečných chyb v obraně, příliš technických chyb v útoku a neproměňování mnohdy jasných tutovek, to vše byl důvod porážky.

„Zápas se mi hodnotí těžko. Přijel soupeř, u kterého jsme si stanovili jasný cíl, vyhrát a brát doma dva body. Bohužel od úvodních minut bylo jasné, že to tak snadná mise nebude,“ načal hodnocení na klubových webových stránkách trenér Kutné Hory Jan Falge. „Do zápasu jsme nastoupili na půl plynu s hlavou v oblacích. Za první poločas jsme nesoustředěnou hrou nakupili neuvěřitelných jedenáct ztrát balonu. Úspěšnost střelby byla také velmi tristní, s brankářem jsme často hráli vybíjenou. Pořád se odrážíme od jedné věci, a to jsou tréninky. V létě jsme prošli dobrou kondiční přípravou, ze které jsme těžili první zápasy, to už je bohužel pryč. Nyní je účast na trénincích často velmi slabá, v takovém případě určité věci pod kůži nedostaneme a v zápase pro to určitě prostor není. Každý hráč si musí v hlavně srovnat svoje osobní nastavení, kolik házené věnuje a jestli je to dost,“ byl kritický kouč Sparty.

Sestava a branky K. Hory: Filip /br/, Šimáně /br/ - Ishchenko 6, Falge 5, Hovorka 3, Pektor 3, Pešek 3, Šveněk 2, Kafka 1, Novák 1, Klouček a Valeš.

Ostatní výsledky 10. kola

JISKRA Třeboň - JISKRA Havlíčkův Brod 28:20, LOKO Vršovice - LOKO České Budějovice 30:33, 1.HC Pardubice - SOKOL Nové Veselí B 25:28, HBC Strakonice 1921 „B“ - TALENT ŠKODA JS Plzeň (odloženo na 8. 12.), Úvaly měly volno.

Další program

Příští týden zakončí tým Sparty Kutná Hora podzimní část 2. ligy mužů JVČ utkáním 11. kola, ve kterém nastoupí v neděli 3.prosince 2023 od 13 hodin ve sportovní hale silného západočeského soupeře - týmu Talent Škoda JS Plzeň.