FBC Slavia Praha - FBC Kutná Hora 3:9 (1:6, 1:1, 1:2)

Branky Kutné Hory: 4 Němcová (2 Trpišovská, 2 Mazánková), 3 Blahníková (Procházková, Málková), Procházková, Trpišovská.

„Z prvního zápasu si neseme pocit vítězství, šly jsme do něj s odhodláním vyhrát. Náš problém byl jen ten, že jsme se přizpůsobily hře soupeřek. Několikrát jsme soupeřky pustily do brejkových situací a za to jsme také byly potrestány. Předvedly jsme ale i pěkné akce, které jsme ve většině vyjádřily góly do branky soupeře. Po celou dobu jsme měly hru pod kontrolou, až na ty zmíněné brejky, ale naše brankářka při nich předvedla pár skvělých zákroků. Celkově bychom zápas zhodnotily jako vydařený,“ zhodnotily Němcová s Trpišovskou utkání se Slavií.

FBC Kutná Hora - Ivanti Tigers Jižní Město B 4:12 (1:5, 1:3, 2:4)

Branky Kutné Hory: 2 Trpišovská, Němcová, Málková.

„Druhý zápas nás čekal těžší soupeř. Úvod zápasu nám hrubě nevyšel. Byly jsme připravené na to, že soupeř bude těžšího kalibru. O tom nás přesvědčil hned po třech minutách úvodní třetiny, kdy na světelné tabuli svítilo hrozivé skóre 5:0 a později se ukázalo, že to byl rozhodující moment celého utkání. V první pauze udělal trenér změny v sestavě, což nám přineslo snížení skóre v podobě dvou vstřelených branek. Tím jsme však soupeře pouze vyprovokovaly ještě k větší aktivitě. To potvrdil dalšími přesnými zásahy do naší brány. Podle našeho názoru jsme se snažily vzdorovat do posledních vteřin, ale to na lépe kombinačně hrajícího soupeře nestačilo,“ zhodnotily hráčky FBC utkání s Tigers.

Sestava Kutné Hory: Kutilová - Voldřichová, Málková, Blahníková, Jelínková, Němcová, Procházková, Forštová, Mazánková, Trpišovská, Šubrtová.