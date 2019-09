„K prvním zápasům nové sezóny jsme do Plzně cestovali vlakem. Hned na úvod nás nečekalo nic lehkého, protože proti nám se postavily celky z Prahy, a to Ivanti Tigers a Tatran,“ začal s hodnocením Martin Němec.

„V prvním zápase proti Ivanti Tigers jsme dokázali držet krok dvě třetiny, po kterých pražský celek vedl 3:1. Do té doby jsme nevyužili několik brankových příležitostí, včetně trestného střílení. Na začátku třetí části nám soupeř daroval přesilovku, ale ta nám hrubě nevyšla. Soupeř nás za naší laxnost a tak trochu i nezkušenost potrestal dvěma góly a bylo po zápase,“ řekl Němec.

„V dalším zápase proti Tatranu Střešovice jsme do utkání vstoupili s pozměněnou taktikou, která nám fungovala jenom do začátku druhého dějství, kdy se nám podařilo srovnat stav na 1:1. Poté dokázaly soupeřky odskočit na rozdíl tří branek. Třetí třetinu jsme prohráli 2:5, udělali jsme několik individuálních hrubých chyb, které soupeřky bez milosti potrestaly. Nutno zmínit, že jsme se ocitli ve vyšší společnosti týmů, než se kterými jsme měřili síly v loňské sezóně. Přesvědčili jsme se, že se dá hrát s každým, jenom se musíme co nejrychleji aklimatizovat na rychlejší a kombinační florbal. Dále se musíme vyvarovat zbytečných individuálních chyb a v rozhodujících momentech nepanikařit. Z těchto dvou zápasů si odvážíme jenom to pozitivní, to negativní jsme nechali v Plzni,“ doplnil Němec.

Ivanti Tigers Jižní Město FBC Kutná Hora 6:1

FBC Kutná Hora - Tatran Střešovice 3:9

Sestava Kutné Hory: Matoušková Natálie - Voldřichová Kateřina, Blahníková Barbora, Jelínková Simona, Němcová Dominika, Procházková Nela, Forštová Barbora, Kršňáková Lucie, Hrišková Natálie, Trpišovská Natálie, Helclová Štěpánka, Beranová Natálie, Šubrtová Nikola.