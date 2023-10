Florbalový tým kutnohorských žen pod vedením Davida Štursy znovu nedokázal vyhrát. V ligovém zápase byly domácí hráčky ve všech ohledech horší než soupeř. FBC Dobruška předváděl skvělé výkony, předvedl čtyřicet pět střel na bránu, z toho šest proměnil. Naopak kutnohorské ženy se svou jedinou trefou v zápase neoslnily ani publikum, ani sebe samé. Zaslouženě si tedy domů FBC Dobruška odvezla tři body.

Z florbalového utkání první ligy žen Kutná Hora - Týn nad Vltavou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora - Dobruška 1:6

„Dostali jsme pořádnou a zaslouženou facku,“ ulevil si trenér Kutné Hory David Štursa. „Nesplnili jsme prakticky nic, co jsme si řekli. Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká, věděli jsme, co máme hrát, ale na hřiště jsme to přenést nedokázali, Soupeř nás přehrál naprosto ve všem a zaslouženě vyhrál. I takové zápasy jsou pro náš rozvoj nezbytný a potřebný. Jdeme dál,“ přidal kouč poražených.

„Musím pochválit holky hlavně v našem nastavení a koncentraci, kterou jsme neztratili po celý zápas. Dobrý pohyb v útoku a pěkné akce, které občas zastavilo to, že nás moc neposlouchal míček na hokejkách, nebo dobrý výkon domácí brankářky. To bylo asi jediné, jinak jsme mohli být ještě gólovější. Ale i tak to od nás byl dobrý výkon a domácí jsme k ničemu moc nepustili,“ vyprávěl Jan Černý, trenér Dobrušky.

Branky: Výborná – Fleglová 3, S. Peterová, Bašová, D. Peterová. Třetiny: 1:3, 0:1, 0:2.