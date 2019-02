Lovosice - Futsalisté Benaga Zruč nad Sázavou jsou v pořádné krizi. V pátečním utkání 10. kola CHANCE futsal ligy prohráli v lovosické hale s Litoměřicemi 2:3.

6. kolo CHANCE futsal ligy: FC Benago Zruč n. S. – FK ERA-PACK Chrudim 0:1 (0:1), 19. října 2016. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Jako první v utkání udeřili domácí, když se v 8. minutě radoval Zapletal. Benago srovnalo až těsně před přestávkou, když se z dlouhé penalty trefil Michal Kovács – 1:1.

Další senzace se začala rodit ve 26. minutě, kdy vrátil Litoměřicím Rodrigo Taverna. Vedení 2:1 vydrželo až do samého závěru, kdy udeřil domácí Johne a se Zručí bylo zle. Minutu před koncem ještě vykřesal naději pro hosty Fogaca, ale vyrovnat se už Středočechům nepovedlo.

Trenér Gardenline Vlastimil Bartošek čišel spokojeností: „Super zápas se vším, co k tomu patří. Šance na obou stranách, nás podržel v úvodu gólman Vavrek, ale musím pochválit všechny hráče za bojovnost. Myslím, že jsme šli za vítězstvím víc, než soupeř. Hráli jsme jako tým a výhru si zasloužili. Škoda šancí ve druhém poločase, mohlo být rozhodnuto už dříve. Nakonec jsme vítězství s trochou štěstí a vůlí uhájili a za to musím hráčům poděkovat. Vyzdvihl bych i výborné fanoušky."

„Od duelu s Litoměřicemi jsem očekával od svých hráčů samozřejmě víc. Věděl jsem, že to bude těžký zápas, ale věřil jsem, že futsalovost podpořená bojovností a aktivitou přinese nakonec přece jen naše vítězství. Nechci hodnotit, které mužstvo bylo v zápase lepší. Rozhodující je fakt, že domácí dali o gól víc a vyhráli, takže mě nezbývá než jim sportovně pogratulovat," řekl zklamaný asistent zručského trenér Ago Simitči.

Tlak v médiích je na začínajícího trenéra velký. „Co mě však mrzí snad ještě víc, jsou neustálé narážky a titulky ve stylu: „Beni se vrátí a vše se vrátí tam, kam má." To je to nejjednodušší konstatování, které vychází z absolutní neznalosti věci jako takové. Beni se v létě rozhodl vzít čtyři klíčové hráče v prvním, tři v druhém a jednoho ve třetím případě s sebou do Kosova, a tím vlastně svým způsobem ovlivnil přípravu a samotný projev v úvodu soutěže. Je fakt, že první tři zápasy jsme vyhráli, ten třetí v Brně i bez Beniho. S ním jsme pak také prohráli další zápas s Chrudimí. I v dalších neúspěšných zápasech byl Beni neustále v kontaktu s celkem, a hráči znali přesně jeho pokyny. To, že je nedokázali naplnit na palubovce, je především jejich věc, oni si musí sáhnout do svého svědomí," zdůraznil mladší z bratrů Simitči.

Gardenline Litoměřice - Benago Zruč n. S. 3:2 (1:1)Branky: 8. Zapletal (Johne), 26. Taverna (Hrdý), 38. Johne (Danilinho) - 19. Kovács, 39. Fogaca (Belej). ČK: 37. Kovács (FCB).



Benago Zruč n. S.: Casagrande (Pytloun) – Hochman, Vnuk, Kovács, Fogaca, Rodek, Capeta, Belej, Marcelo. Trenér Ago Simitči.