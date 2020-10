Mužskému áčku florbalového oddílu FBC Kutná Hora se nevydařil další domácí zápas, všechny tři body z Kutné Hory si tentokrát odvezl Letohrad.

Florbalisté A týmu FBC Kutná Hora. | Foto: Jaroslav Bochníček

"To, co jsme na hřišti předvedli, nemělo s florbalem moc společného. Naprosto jsme se přizpůsobili hře soupeře a nepředvedli jsme vůbec nic z toho, co jsme chtěli hrát. Podruhé za sebou se na domácím hřišti prezentovat tak ostudným výkonem je vůči našim fanouškům zlé. Když nevystřelíme na bránu a nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Jednoduchá rovnice,“ zlobil se trenér Kutné Hory Luboš Rauer.