Ještě před startem nového soutěžního ročníku odehrály florbalistky Kutné Hory druhé kolo Poháru Českého florbalu. Na domácím hřišti vyzvaly prvoligovou Dobrušku.

Florbalistky FBC Kutná Hora vypadly ve druhém kole Poháru Českého poháru. | Foto: FBC Kutná Hora

"Měla to být generálka na ligu, ale pro velký počet omluvenek z různých důvodů musely ženy do utkání s prvoligovou Dobruškou nastoupit v improvizované sestavě. O šanci na nadějný výsledek a případný postup do další fáze Poháru se ale připravily hrubými individuálními chybami. Přesto ženy srdnatě bojovaly proti zkušenějším soupeřkám až do konce, za což si zaslouží pochvalu," řekl k utkání Martin Němec.