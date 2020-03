Hráči NPC Kutná Hora museli v posledním zápase sezony 1. okresní ligy futsalu Kolín vyhrát za tři body, aby brali titul. Sestava byla téměř kompletní, pouze letošní brankářskou jedničku Radka Vokouna musel nahradit Zdeněk Cink. A díky trestu za červenou kartu chyběl Radim Jeřábek.

Futsalisté NPC Kutná Hora po postupu do krajského přeboru. | Foto: NPC

Úvod zápasu proti celku Borky liga vyšel lépe domácímu týmu, který měl hned několik šancí a po křižné střele Pelanta šel zaslouženě do vedení. Pro hosty z Kutné Hory mohlo být ještě hůře, ale svůj tým v tu dobu podržel skvělými zákroky brankář Cink. NPC postupně srovnalo krok se soupeřem a dočkalo se vyrovnání, když se Biroš dostal k odraženému míči a ranou do šibenice nedal brankáři šanci - 1:1. Domácí šli ale opět do vedení, a sice po střele kapitána Koděry. Těsně před koncem prvního poločasu to vzal na sebe jako správný kapitán Martin Pacák, který nadvakrát dostal míč za záda brankáře domácích – 2:2.