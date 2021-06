Fotbalová Sparta Kutná Hora a florbalový oddíl FBC Kutná Hora uspořádaly ve čtvrtek sportovní dopoledne pro nejmenší žáky prvního stupně základní školy. Celkem dorazilo ze tří kutnohorských škol 180 děvčat a chlapců.

Sportovní den dvou oddílů se konal i na fotbalovém stadionu v Lorci. | Foto: Václav Rejna

Děti si, ať už na fotbalovém stadionu Sparty, nebo ve sportovní hale Klimeška, vyzkoušely překážkové dráhy, různé druhy honiček, slalomy. Ale hlavně si zahrály tyto dva krásné sporty. Ač to byl v horkém dni velký zápřah, tak do toho šly naplno a až do konce nepřestávaly soutěžit.