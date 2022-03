Nejprve do startovních bloků zaklekl Jakub Horáček a v úvodním rozběhu absolvoval trať 60 m překážek za 9,68 s, což znamenalo celkové 22. místo. Hned další rozběh na stejné trati skvěle zvládl Michael Udovenko, který v něm časem 8,81 s obsadil 3. místo a kvalifikoval se tak do finále. Ještě, než do něho nastoupil, čekala ho závod na 60 m, ve kterém jeho výkon 7,81 s z rozběhu bral konečné 21. místo. A pak už tu bylo finále překážek, čas 8,96 s a výborné 8. místo.