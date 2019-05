Hřiměždice /FOTOGALERIE/ - V termínu 2. a 3. srpna se v lomu v Hřiměždicích u Příbrami uskuteční jubilejní dvacátý ročník cliffdivingových závodů Highjump. Podtitul Legendy vzpomene na uplynulých dvacet let konání skokanského závodu, který opět navštíví přední světoví skokani a skokanky. Mezi největší lákadla hudebního programu bude patřit vystoupení skupiny PSH, The Atavist nebo Fast Food Orchestra.

V žulovém lomu v obci Hřiměždice nedaleko středočeské Příbrami se o prvním srpnovém víkendu uskuteční největší středoevropský cliffdivingový závod. "I letos se nám do závodu hlásí přední evropští i světoví skokani. Pro tento rok máme v plánu divákům představit nové tváře skokanského pole. Bude zase na co koukat," řekl k závodu jeden z pořadatelů Tomáš Jechort. "Také zveme na závody skokany, kteří na Highjumpu skákali při prvních ročnících. I to jsou legendy, které musí na dvacátém ročníku být," doplnil Tomáš Jechort. Skokani do vody se v lomu utkají z několika výšek. Těmi jsou 12, 16 a 20 metrů. V plánu budou exhibiční skoky z výšky téměř 30 metrů. Cliffdiving je považován za nejstarší extrémní sport světa, který pochází z americké Havaje.