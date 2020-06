/FOTOGALERIE/ Předposledním závodem pokračoval ve středu 10. června na deštěm promáčené trati seriál Kuklík XCO. Počasí odradilo mnoho bikerů, ale akce se nakonec hlavně kvůli dětem nezrušila.

Několik závodníků po dojezdu rozbahněného 3. dílu seriálu Kuklík XCO 2020. | Foto: KC Kutná Hora

„Jel jsem na Kuklík s tím, že to zruším, ale děti se začaly kupit a byly natěšené na bahenní koupele. Nakonec se na trať pustilo dvacet čtyři statečných,“ líčil za organizátorský klub KC Kutná Hora Jan Rada. On sám také startoval a v kategorii nad 40 let vyhrál před kolínskými Liborem Mejstříkem a Pavlem Bendou.