Mláďata chlapci - U11:

do 34 kg (11 závodníků) - 3. místo Lukáš Zavadil

Mláďata dívky - U11:

do 32 kg (7 závodnic) - 3. místo Anička Horská

Mladší žáci U13:

do 38 kg (13 závodníků) - 3. místo Felipe Huber

do 50 kg (3 závodníci) - 1. místo Vítězslav Huber

do 60 kg (4 závodníci) - 2. místo Jakub Váňa

Mladší žákyně U13:

do 36 kg (6 závodnic) - 1. místo Žofie Sosnovcová

do 40 kg (7 závodnic) - 3. místo Johana Pilcová

do 52 kg (3 závodnice) - 1. místo Anna Zrucká

do 57 kg (3 závodnice) - 3. místo Vendula Lonská