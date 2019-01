Kutná Hora - Zásluhou Martiny Kopecké, I. Dan (15) putuje několik medailí z letošního mistrovství Evropy v taekwondo ITF do Kutné Hory! Martina zde trénuje taekwondo ve škole SILLA pod vedením mistryně světa a devítinásobné mistryně Evropy Radky Heyduškové, IV. Dan od roku 2006. Martina se dostala do výběru juniorské reprezentace po výborných předchozích výsledcích na mistrovství ČR i Čech, teprve loni na jaře.

Díky její všestrannosti a tréninkové píli nominovali reprezentační trenéři Martinu hned do několika individuálních, ale i týmových disciplín. Asi největší naděje na čelní umístění viděli čeští koučové pro Martinu v disciplíně „sebeobrana“. V této nejmladší sportovní disciplíně taekwondo postupně předvádí jednotlivé týmy jimi secvičenou sebeobranu „hrdiny“ proti několika útočníkům. V případě žen jsou to dva útočníci v případě mužů dokonce tři.

V prvním kole předvedla sice Martina a její dva juniorští kamarádi z českého týmu v roli útočníků-padouchů technicky opravdu vynikající výkon, který by jistě stačil minimálně na druhé místo. Bohužel ale překročili o 1s předepsaný časový limit! A při druhém provedení stejné sebeobrany v boji o třetí místo již nedokázali předvést tak technicky vynikající výkon, takže nakonec na ně zbylo pouze čtvrté místo a tedy ona pověstná bramborová medaile.

Martině se bohužel nedařilo ani v její další „silné disciplíně“ sportovním boji jednotlivců. Nejprve sice dokázala s přehledem zvítězit s chorvatskou závodnicí, které vždy patří ke špičce. Vzápětí ale v dalším kole ale po taktické stránce nezvládla zápas a nedokázala porazit Slovinskou závodnici.

Celkovou vítězkou sportovního boje v této juniorské kategorii do 58kg se tak stala její kamarádka z reprezentace Kristýna Hudková. Oprávněnost původních medailových ambicí Martiny i přes špatný výsledek na ME lze spatřovat v tom, že 3 týdny před ME dokázala Martina porazit v dramatickém finále na velkých mezinárodních závodech Czech Open právě Kristýnu Hudkovou…

Shora avizované dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili si tak Martina zaslouženě přivezla domů do Kutné Hory jako platný člen českého juniorského dívčího týmu. Druhé se naše juniorky umístili ve sportovním boji a také ve speciálních přerážecích technikách (vždy za Ukrajinou) a na třetím místě nakonec skončily v týmových sestavách (za Ruskem a Ukrajinou).

Přejeme tedy Martině pevné zdraví a chuť do dalšího tréninku a hlavně více štěstí pro svoje závodní vystoupení na mistrovství světa, které se bude konat letos v září v Bělorusku.