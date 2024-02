Florbalistky Kutné Hory si bez problémů poradily s oběma týmy a úspěšně tak zakončily základní část šesti body a již teď se těší na vyřazovací část. V domácím prostředí porazily Hummel Hattrick Brno a poté i Šitbořice. Oběma družstvům daly po čtyřech gólech. Kutnohorské ženy skončily na druhém místě tabulky první ligy.

Z florbalového utkání první ligy žen Kutná Hora - Dačice (6:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

FBC Kutná Hora – FBŠ Hummel Hattrick Brno 4:1

Zápasu hned od začátku vévodily domácí hráčky a od 4. minuty také vedly. To rozhodilo brněnský FBŠ, který dvakrát fauloval. Ve druhé třetině přidaly Kutnohoračky další gól. Druhý mohly vstřelit hned na to z trestného střílení, které ale Ašenbrennerová neproměnila. To bylo však jediné zaváhání. Ve třetí třetině pak jen domácí kontrolovaly hru, stihly vsítit dva góly a ukončit takto zápas za stavu 4:1. Hned dvěma body (2+0) se blýskla Melánie Dubská, další body pak zapsaly Spěváčková, Klepalová, Výborná a Beranová.

„Řekli jsme si dva úkoly, které musíme plnit, abychom získali tři body. A holky je beze zbytku šedesát minut plnily. Za to si zaslouží palec nahoru. V dalším utkání navážeme na tuto hru a užijeme si poslední zápas základní části,“ řekl pro webové stránky klubu kutnohorský trenér ženského týmu David Štursa.

„Děkujeme za krásný, kvalitní a fér zápas. Tým z Kutné Hory nám ukázal, že máme na čem pracovat. První třetina byla z naší strany pasivní, druhá třetina to trochu zlepšila a dokázali jsme se i prosadit a v poslední části nám chybělo štěstí. Děkujeme rozhodčím a protihráčkám za fér zápas. Díky divákům a pořadatelům,“ uvedl hostující trenér Tomáš Sklář.

Branky: 4. Melánie Dubská, 27. Lucie Klepalová, 45. Melánie Dubská, 57. Lucie Spěváčková - 55. Šárka Zhébalová. Třetiny: 1:0, 1:0, 2:1.

FBC Kutná Hora – Aligators Šitbořice 4:2

Dalším vítězným střetem bylo utkání žen s Aligators Šitbořice. Ve druhé třetině zlomily domácí hráčky vývoj zápasu na svoji stranu a vedly 3:1. Následovala třetí třetina bohatá na vyloučení. Tým pod vedením Davida Štursy však potvrdil svou dominanci a ubránil obě dvě oslabení, a dokonce přidal další gól. Střelkyní byla Natálie Beranová, která díky svému rychlému vyběhnutí z trestné lavice sebrala balon soupeřkám a v takřka samostatném nájezdu přelstila i brankářku Šitbořic. Po utkání proběhlo ještě děkování divákům za jejich podporu a vyhlášení největšího fanouška kutnohorských žen.

„Ukončili jsme základní část a můžeme bilancovat. Samotný zápas hodnotím kladně, byli jsme většinu zápasu na míčku a určovali hru. Bohužel mizerná produktivita nás připravila o větší gólový rozdíl. Ale to výsledkově nevadí. Do play off budeme dál, posílíme naše slabiny a budeme pilovat naše silné stránky. Děkuji holkám za předvedený výkon, jdeme dál za naším cílem. Soupeři děkuji za fér a krásné utkání, kdy se hrál celých šedesát minut florbal,“ řekl k zápasu kutnohorský kouč Štursa.

„Máme za sebou základní část a přepínáme do play off. Vstup do utkání byl v pořádku, byť jsme nebyli tak často na míčku, ale soupeři jsme nedovolili žádné velké šance. Druhá třetina se nám stala osudnou. Nabídli jsme soupeřkám pár šancí po našich chybách a ony trestaly. Třetí třetinu hodnotím pozitivně. Měli jsme několik šancí, které však zůstaly nevyužity. Proměněná power play je pozitivem dále. Gratuluji soupeři a děkuji za pěkné a florbalové utkání, které muselo bavit všechny fanoušky, co si našli cestu. Pro naše fanoušky - děkujeme za podporu v základní části a těšíme se na vás příští sobotu, kde vás budeme opravdu potřebovat v Křenovicích,“ uvedl hostující trenér Zdeněk Dolíhal.

Branky: 2. Kateřina Moravcová, 30. Kristýna Venclová, 32. Lucie Klepalová, 50. Natálie Beranová - 9. Denisa Wronková, 59. Tamara Pevná. Třetiny: 1:1, 2:0, 1:1.