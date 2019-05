Orte (Itálie) – V italském městečku Orte, které leží hodinu autem od Říma, se v neděli běžel další ze série závodů Spartan. Tentokrát 14,6 kilometrů dlouhý Super. Na startu nechyběli v elitní kategorii ani dva Kutnohoráci z Olympia Spartan Training KH – Martina Fabiánová a Michal Pavlík.

Michal Pavlík doběhl do cíle za hodinu a 30 minut na třináctém místě v mužské elitě. „S výsledkem jsem spokojený. Nechyboval jsem ani na jedné překážce, které byly opravdu pestré. Běh mě podržel tentokrát jen po rovině a v sebězích. Do kopce to drhlo, takže na elitní desítku jsem nestačil,“ zhodnotil závod devětadvacetiletý Kutnohorák a dodal: „Děkuji Městu Kutná Hora za podporu pro tento závod.“